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全民享優惠 六福客棧牛排便當1＋1組合餐開賣

  • 工商時報 姚舜
六福客棧便當推出「小資雙饗1＋1」組合餐新選擇，圖為「翼板牛排佐啤酒蜂蜜牛肉汁」。圖／六福旅遊集團提供
六福客棧便當推出「小資雙饗1＋1」組合餐新選擇，圖為「翼板牛排佐啤酒蜂蜜牛肉汁」。圖／六福旅遊集團提供

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迎戰雙11，標榜美味、營養與便利兼顧的六福客棧便當，於即日起至11月15日在全台北六間門市推出「小資雙饗1＋1」組合餐，嚴選油脂分布均勻的頂級澳洲榖飼翼板牛，淋上以新鮮蔬果、啤酒熬製的蜂蜜啤酒醬汁佐多款爐烤時蔬的「翼板牛排佐啤酒蜂蜜牛肉汁」便當，再搭配一瓶350ml的六福皇宮經典頤園酸梅湯或關西仙草茶，強調以親民、高CP值的價格，品嚐高奢的逸品牛排便當，享受星級的美味料理，「小資雙饗1＋1」組合餐售價280元，現場加入line官方帳號會員再享現抵10元的優惠折扣。

傳承「金鳳廳」老字號經典粵菜精神，完美呈現各式燒臘美饌的六福客棧便當，除以各式燒臘推出多款港式風味便當，包含長年熱銷招牌「豐融三寶飯」外，本次亦同步以「異國風味料理」為主軸推出五款季節限定便當，包括以酸脆韓式泡菜拌炒肥嫩豬五花、香辣下飯的「韓式泡菜炒肉片」。將鮮嫩魚菲力酥炸至金黃色澤並淋上經典泰式甜雞醬汁的「泰式三味魚菲力」。使用酥炸雞腿肉與新鮮番茄、蔬果，拌入特調辣醬燉煮的「加勒比海千里達燉雞」。以松露奶油白醬搭配洋蔥、洋菇調味、搭配鮮嫩鱸魚的「松露奶油佐爐烤鱸魚」。以及鹹酸涮嘴、翻炒客家酸菜與豬肉的「客家酸菜炒肉絲」等，售價140元起，賓客除可親臨門市選購外，亦可在Line官方帳號、六福美饌官網於三日前下單，滿2,500元即可再享10公里內免運費服務。

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