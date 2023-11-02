德化工大廠巴斯夫：Q4全球化工行業產量將進一步趨於穩定

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景氣復甦趨緩，德化工大廠巴斯夫旗下業務除汽車產業外，其他所有客戶產業的銷量均顯著低於去年同期 ，材料、化學品和表面處理技術業務領域價格更大幅下滑，拉低營運表現；2023 年第三季銷售額157億歐元，較去年同期下降62億歐元，不計特殊項目的息稅前收益為 5.75億歐元，較去年同期下降7.72億歐元。

巴斯夫集團執行董事會主席薄睦樂表示，第四季全球化工行業產量預計將進一步趨於穩定，布蘭特原油全年平均價格約每桶80美元；巴斯夫 2023 年銷售額預計為730億～760億歐元間；不計特殊項目的息稅前收益預計在40億～44億歐元間。

巴斯夫指出，第三季收益下降主因化學品、營養與護理、工業解決方案和材料業務領域的不計特殊項目的息稅前收益大幅下滑。在「其他」業務領域，收益亦大幅下降。農業解決方案業務領域的不計特殊項目的息稅前收益顯著成長，表面處理技術業務領域則小幅增長。

為此，巴斯夫持續改善成本結構以提升競爭力，尤其是在歐洲，對總部路德維希港一體化基地進行結構性調整。

巴斯夫預計2024年底，非生產領域每年將降低超過6億歐元的成本；2026年底，每年降低成本逾7億歐元，加上德國路德維希港一體化基地結構性調整措施所降低的2億歐元，到2026年底，每年可降低約11億歐元的總成本。

巴斯夫全球約111,000 名員工，產品分屬化學品、材料、工業解決方案、表面處理技術、營養與護理、農業解決方案六大業務領域：2022 年巴斯夫全球銷售額約873歐元。