社宅包租代管季增7千戶 拚明年8萬戶「無空租」

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【中時新聞網之房產網 林于蘅】社宅包租代管施行六年，已達成台灣本島19縣市均有租屋專業服務，累計媒合8.6萬戶，國家住都中心指出，目前有6.3萬戶屬居住中的「有效契約」，以平均每季增加7,000戶的速度成長，但房東租客有增有減，目標2024年突破8萬戶居住中、無空租的有效租約。

內政部說明，「8年20萬戶社宅」政策包含12萬戶直接興建社宅和8萬戶的包租代管；其中，「社會住宅包租代管」累計媒合數已達86,432戶，但在推行六年期間，房東和租客來來去去，實際上居住中的有效契約數為63,367戶。

內政部強調，8萬戶的包租代管不以「累計媒合數」為目標，而要在2024年底前達成社宅包租代管8萬戶以上「無空租」，以確實有租賃關係、有業者在服務的「有效租約」為準。

住都中心分析，以目前以每季平均7,000戶以上的速度成長，預估明年有機會超越原定8萬戶的目標。

內政部地政司在2018年訂定「租賃住宅市場發展及管理條例」以發展社宅租賃市場，專職協助屋主出租、管理房屋，提供房客有品質的租屋選擇。透過從民間尋找房東，將房子提供等同社宅的居住服務，讓住進來的人也要有服務，讓入住的家庭確實能安居、落實居住正義。

「社會住宅包租代管」於彰化縣及南投縣首度開辦，住都中心表示，彰化縣及南投縣合計有170萬人口，大型市鎮有就學、就業的租屋需求，因此偕同地方租賃住宅服務公會正式將社宅包租代管拓展至彰化縣及南投縣。

住都中心說明，社宅包租代管的執行，是由地方政府或國家住都中心委託租屋服務業者，在市場上開發合適房屋，轉作為社會住宅。

本次評選出8家廠商投入彰化縣與南投縣服務，包含彰化縣的兆基管理顧問股份有限公司彰化分公司、星鴻股份有限公司、意志力租賃住宅代管有限公司、伊格公寓大廈管理維護股份有限公司彰化分公司、大晟資產管理顧問股份有限公司及昊霖租賃物業有限公司等6家；以及南投縣的星鴻股份有限公司及安東租賃有限公司2家。

內政部指出，全國執行社宅包租代管的業者共115家，凡是租屋過程碰到的帶看、簽約、修繕事務，都有取得認證的租賃住宅管理人員居間協助，提高房東、房客雙方的保障。

住都中心補充，加入社宅包租代管計畫的房東，可享「3稅減免、3費補助、3年服務」的「333」優惠，年長屋主並可透過「長者換居」方式，將自有房屋出租，改住進電梯大樓。

房客方面，除能有更多租屋選擇，也能銜接「300億中央擴大租金補貼」，透過政府補助來減輕每月的租金負擔。