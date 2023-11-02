PPDS採用E Ink Spectra 6打造全彩電子紙數位廣告看板

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元太宣布，全彩電子紙技術E Ink Spectra 6獲得客戶PPDS（Philips Professional Displays）採用。PPDS在Tableaux系列產品中，推出了32型（16：9）、使用E Ink Spectra 6的全新電子紙廣告看板Philips Tableaux 5150I。

E Ink Spectra 6為元太於今年4月Touch Taiwan智慧顯示展上，首度發表的彩色電子紙技術。這款革命性的彩色電子紙，適用於店頭廣告看板，或用來取代任何紙質海報看板，因它提供了反射式顯示器前所未有的色彩飽和度和鮮豔度，並且能夠媲美當今市場上最先進的紙質彩色列印機相同色彩效果。

數位轉型加快了零售商採用數位看板的決定，在考量到能源永續以及ESG倡議浪潮下，元太科技的電子紙具有可變換畫面、太陽下可視，且超低耗電的特性，並且可結合太陽能供電系統驅動，使電子紙成為一種最環保永續的顯示技術。

元太董事長李政昊表示，我們很高興與PPDS合作，將31.5吋E Ink Spectra 6產品推向數位看板的市場。元太致力於創造永續的顯示解決方案，我們與合作夥伴緊密合作持續推出能為終端使用者提供所需的訊息的電子紙看板產品，同時還具有極高的能源使用效率。

PPDS的全球市場行銷和商業發展副總裁Martijn van der Woude表示，在我們推出Philips Tableaux後，市場的迴響非常好，甚至超出我們的預期。隨著今天更大、更新的產品發佈，PPDS成為首家依據E Ink Spectra 6平台開發出電子紙顯示器的公司，我們對市場熱度充滿信心。

這款由PPDS推出的電子紙廣告看板，將於11月下旬於歐洲正式發表，並於2024年1月30日至2月2日在巴塞隆納歐洲整合系統展（ISE）上首度亮相，這將會讓PPDS成為第一家採用31.5吋E Ink Spectra 6 技術推出商業化量產產品的夥伴。Philips Tableaux 5150I可以作為獨立解決方案使用，也可以鏈結全球多個地點的顯示器作為群組中的一員，可以手動管理，也可以使用第三方或PPDS的內建的軟體，於遠端更換畫面。