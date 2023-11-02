綠寶生物參加2023亞太農業技術展

綠寶展出產品:綠寶克蟲、蟲蟲剋星、防螨殺菌幫手、初冪殺菌消毒噴霧，等農業植物保護的天然產品。

綠寶生物於1~3日參加2023亞太農業技術展，展出產品:綠寶克蟲（環署衛製字第2391號）、蟲蟲剋星（環署衛製字第2430號）、防螨殺菌幫手（環署衛製字第2449號）、初冪殺菌消毒噴霧（環署衛製字第2451號），等農業植物保護的天然產品。將有機天然產品漸漸取代化學有害產品，讓一些致癌、致毒及有害人體健康的產品能夠消失，讓環境更乾淨及美好，還給地球及人們一個乾淨無毒的環境。

綠寶生物科技有限公司以專業、創新、服務及永續經營為經營理念，因為堅持，所以絕不讓步為公司的宗旨。自民國85年，公司將天然、有機、及永續經營之理念應用於：農業資材之開發、土壤水質之改良、作物病蟲害之防治及環境用藥生態之改革。該公司經歷20餘年之研發與創新，陸續於105年取得中華民國第一支用於農業植物保護的天然素材生物農藥–綠寶克蟲，有機農藥許可證。嗣後，陸續於108年取天然素材環境用藥原體許可證，109年取得天然素材一般環境用藥：蟲蟲剋星用於防治美洲蟑螂、蚊子、螞蟻、小黑蚊等環境害蟲，適合居家、社區、民宿及遊樂場所使用，及防螨殺菌幫手用於居家防治塵螨及殺菌用。另初冪殺菌消毒噴霧用於居家辦公賣場消毒。

綠寶生物科技公司之核心技術是繼承傳統轉向生物技術製程，應用生化、組培、發酵、奈米及微膠囊等技術，不斷的研發各種產品之原料之擴展並與公司優秀研發團隊共同研發並創新不同之生物農藥、農業資材、環境用藥等產品，未來希望能提供天然有機的產品，讓消費者用的安心也吃的安心。

為寶貝自己及下一代，我們應該更珍惜有限的珍貴資源及綠色大地，綠寶希望能改變消費者的使用方式及習慣，以循序漸進的方式，慢慢將有機天然產品漸漸取代化學有害產品，讓一些致癌、致毒及有害人體健康的產品能夠消失，讓環境更乾淨及美好，還給地球及人們一個乾淨無毒的環境，才能達到寶貝下一代的目的。工作信箱[email protected]。