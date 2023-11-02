原民文健站成果發表 原民會主委這原因臨時缺席

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新北市三重區文健站今（2）日上午舉行成果發表暨座談會，這是原民會今年新核定的都會區文健站，也是新北市府與原民會合作轉型的9站之一，原民會主委夷將‧拔路兒原訂也要出席，但最後臨時缺席，由主任祕書王美蘋上陣代打。

原民會今年在新北市樹林及三重新增核定2處文健站，這是由市府提供都會區公有公共空間先設立文健站，待運作成熟後，再爭取原民會文健站計畫補助，挹注的經費由市款轉為原民會補助，開放時間也從每周3天增加至5天，成為都會區原民長者的新聚落，至今新北已成功轉型9站。

不過原民會主委夷將‧拔路兒原訂今天上午10時，要親自出席三重文健站的成果發表暨座談會，不過眾人經過將近1小時的等候，始終不見人影，最後由原民會主祕王美蘋代表致詞，她表示，主委半小時前仍決定出席，但最後因為立法院有「非常重要的會議」，所以無法到場。

王美蘋表示，三重區文健站過去就已經成立，今年獲得原民會補助，經費挹注由市府轉到原民會，目的就是希望在家裡的原民長者每天可以有時間到文站站走一走，原民會的文健站補助，也使得現在每天有超過1萬5000名長者，在全國的文健站上課、運動。

王美蘋指出，長照是總統蔡英文上任以來的重要政策，所以全國原民文健站的經費，從過去不到1億元，到目前已經有12億的預算，可以照顧更多原住民長者，也因為這樣，讓全體原住民的平均餘命，從2016年的71.92歲，到2021年的73.92歲，5年增加了2歲，顯示原住民族的整體照顧環境，已邁《原住民族健康法》所強調的「具有文化安全的健康與照顧」。

新北市原民局副局長陳碧霞也說，市長侯友宜非常看重原住民文健站，因此也要求原民局每年都要增加，目前新北在13區成立25站，有一半獲得原民獲補助，希望剩下的12站也能順利轉型，新北市也會持續尋找合適場域，繼續設置來照顧更多原住民朋友。