美機師空中亮槍！嗆「多次掃射」機長

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【中時新聞網 吳映璠】美國達美航空公司（Delta Airline）副機師鄧恩（Jonathan J. Dunn）因不滿機長為了乘客醫療問題而轉降的決定，竟在空中持「危險武器」攻擊機長，揚言「擊發多槍掃射」機長，他目前已經離職、接受調查。美國當局未說明他使用何種危險武器，不過指出鄧恩獲准攜槍上機。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，美國猶他州大陪審團10月中正式起訴鄧恩，法庭文件指出，這起事件發生在2022年8月，鄧恩不滿機長為了乘客醫療問題轉降的決定，竟「使用一枚危險武器攻擊、恫嚇一名機組員，干擾機組員履行職責」。

美國運輸部督察長辦公室（Office of Inspector General）後續發布聲明指出，鄧恩甚至嗆機長，「如果機長讓飛機轉向，他們會被槍擊多次」。

法庭文件並未說明鄧恩使用何種「危險武器」，但指出他「獲准攜槍上機」。另外美國廣播公司新聞網、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）等，都直接提及他亮槍威脅。

達美航空表示鄧恩已經去職，不便發表評論。

●911後 美授權特定機師攜槍上機

事實上鄧恩是合法攜槍上機，911恐怖攻擊之後，美國運輸安全局（Transportation Security Administration）就設立「聯邦飛行安全官」（Federal Flight Deck Officers）計畫，讓通過培訓的機師配槍上機，保護機艙，避免遭恐怖份子闖入。

只有擁有飛行員證照的美國公民才可申請這項計畫，機師必須完成為期一周的訓練，並且定期接受槍枝檢測，通過者將成為聯邦飛行安全官，並配發運輸安全局核可的槍枝。

運輸安全局昨（1）日表示，一獲悉鄧恩的行為後，就立即拔除他的資格、沒收槍枝。

運輸部督察長辦公室指出，目前正在調查這起事件。鄧恩將於16日接受傳訊，報導指出，干擾機組員為重罪，最高可處20年有期徒刑。

●美國連爆機師空中出狀況

在此之前，美國地平線航空公司（Horizon Air）才爆出休假機師愛默生（Joe Emerson）試圖關閉機上引擎，差點釀成墜機，愛默生接受調查後坦承罹患憂鬱症6年，妻子表示他怕丟工作，不敢通報。

這兩起事件引發美國社會對機師如何進行心理檢驗的辯論，尤其航空公司仰賴機師自行揭露心理健康狀態，機師必須在定期體檢時主動說明服用的任何藥物，是否有憂鬱症、焦慮、毒品或酒精成癮等問題。

美國聯合航空（United Airlines）退休機師艾默（Ross Aimer）表示，對機師心理健康的檢測遠不及毒品或酗酒檢測，認為這項機制必須改善，他說機師不太可能主動提及心理健康問題，「如果我提到有精神問題，我就完了」。

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文章來源：Pilot accused of threatening to shoot captain who tried to divert flight for a medical emergency, officials say

文章來源：Delta says pilot accused of threatening to shoot the captain no longer works for the airline

文章來源：Pilot accused of trying to shut down plane engines was afraid to report depression, colleagues say

文章來源：Former Delta pilot indicted for allegedly threatening co-pilot with gun during flight