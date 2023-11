美機師空中亮槍！嗆「多次掃射」機長

【中時新聞網 吳映璠】美國達美航空公司(Delta Airline)副機師鄧恩(Jonathan J. Dunn)因不滿機長為了乘客醫療問題而轉降的決定,竟在空中持「危險武器」攻擊機長,揚言「擊發多槍掃射」機長,他目前已經離職、接受調查。美國當局未說明他使用何種危險武器,不過指出鄧恩獲准攜槍上機。

綜合美國有線電視新聞網(CNN)、美國廣播公司新聞網(ABC News)報導,美國猶他州大陪審團10月中正式起訴鄧恩,法庭文件指出,這起事件發生在2022年8月,鄧恩不滿機長為了乘客醫療問題轉降的決定,竟「使用一枚危險武器攻擊、恫嚇一名機組員,干擾機組員履行職責」。

美國運輸部督察長辦公室(Office of Inspector General)後續發布聲明指出,鄧恩甚至嗆機長,「如果機長讓飛機轉向,他們會被槍擊多次」。

法庭文件並未說明鄧恩使用何種「危險武器」,但指出他「獲准攜槍上機」。另外美國廣播公司新聞網、美國國家廣播公司新聞網(NBC News)等,都直接提及他亮槍威脅。

達美航空表示鄧恩已經去職,不便發表評論。

●911後 美授權特定機師攜槍上機

事實上鄧恩是合法攜槍上機,911恐怖攻擊之後,美國運輸安全局(Transportation Security Administration)就設立「聯邦飛行安全官」(Federal Flight Deck Officers)計畫,讓通過培訓的機師配槍上機,保護機艙,避免遭恐怖份子闖入。

只有擁有飛行員證照的美國公民才可申請這項計畫,機師必須完成為期一周的訓練,並且定期接受槍枝檢測,通過者將成為聯邦飛行安全官,並配發運輸安全局核可的槍枝。

運輸安全局昨(1)日表示,一獲悉鄧恩的行為後,就立即拔除他的資格、沒收槍枝。

運輸部督察長辦公室指出,目前正在調查這起事件。鄧恩將於16日接受傳訊,報導指出,干擾機組員為重罪,最高可處20年有期徒刑。

●美國連爆機師空中出狀況

在此之前,美國地平線航空公司(Horizon Air)才爆出休假機師愛默生(Joe Emerson)試圖關閉機上引擎,差點釀成墜機,愛默生接受調查後坦承罹患憂鬱症6年,妻子表示他怕丟工作,不敢通報。

這兩起事件引發美國社會對機師如何進行心理檢驗的辯論,尤其航空公司仰賴機師自行揭露心理健康狀態,機師必須在定期體檢時主動說明服用的任何藥物,是否有憂鬱症、焦慮、毒品或酒精成癮等問題。

美國聯合航空(United Airlines)退休機師艾默(Ross Aimer)表示,對機師心理健康的檢測遠不及毒品或酗酒檢測,認為這項機制必須改善,他說機師不太可能主動提及心理健康問題,「如果我提到有精神問題,我就完了」。

