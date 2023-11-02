《熱門族群》研華Q4營收恐持平 IPC走勢躊躇

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【時報記者葉時安台北報導】AI旋風重啟，麗臺(2465)、勤誠(8210)漲福領頭，廣達(2382)、映泰(2399)、緯穎(6669)、緯創(3231)也漲約半根漲停，帶動電腦周邊族群強悍衝第一，但IPC龍頭研華(2395)法說看法不樂觀、友達(2409)單季EPS摔11個月低點，IPC個股股價相對躊躇，而下午召開法說會的振樺電(8114)小漲，但百元關卡尚待觀察。

研華今年第四季財測，單月營業收入4.65-4.85億美元，約新台幣150.31-156.77億元，季增0.16-4.47%、年減15.77-19.24%；毛利率38.5%-40.5%，季減1.6個百分點至季增0.4個百分點、年增2.1-4.1個百分點；營益率16.0%-18.0%，季減0.7個百分點至季增1.3個百分點、年減0.2-2.2個百分點。

研華陷入第三次衰退期，含疫情初、金融危機，以及2023辛苦年，不過研華毛利率、營益率、純益率三率控制得宜，展望後市，今年第四季營收預估與第三季持平，明年首季春節天數少，營收表現同樣可望持平，而專案訂單出貨，可望明年下半年營運可望顯著升溫，明年全年營收可望成長高單位數。

IPC族群前景不明，振樺電周四下午召開法說會、凌華(6166)於11月8日舉辦虛實法說、樺漢(6414)11月14日法說、11月21日艾訊(3088)假櫃買法說會，洞悉今年第四季、明年復甦力道。