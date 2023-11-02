聯準會明言升息已入尾聲 台股多頭契機續行

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美國聯準會11月會議再度維持利率不變，聲明稿新增關注金融緊縮風險的影響具有不確定性，並重申未來仍將評估更多信息及其對貨幣政策的影響，聯準會也強調從前一次9月會議，已經看到考慮升息1～2 次的人數相對較少，所以已經接近升息週期的尾聲。日盛投信表示，這在一定程度上舒緩了殖利率壓力，給予估值修正的風險性資產反彈空間。

日盛上選基金研究團隊表示，美國聯準會在昨日會議上將聯邦基金利率目標區間維持不變，符合市場預期。由於美國10年債殖利率降幅接近20個基點，短線股市風險降低，但長期而言，若美國經濟數字維持穩健、油價維持高點，一旦10年債利率下滑太快，FED還是有再次升息的可能性，後續可持續追蹤。

近期國際市場已陸續反應利空消息，美股表現可望回穩，對台股後市相對正向。日盛上選基金研究團隊也說，大盤近期跌幅過大，乖離已高，再修正幅度有限，有望醞釀一波新的反彈機會。

美國指標AI股反彈、美國10年債利率及恐慌指數下滑，當殖利率觸頂回落，儘管可能仍處在相對高點，然未來對科技股表現仍為利多。預期11月即將發表的上市櫃公司10月營收狀況、第三季報以及美AI指標股大廠展望均偏樂觀，建議投資人分批布局或透過定期定額投資主動式台股基金，掌握反彈契機。