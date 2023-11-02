健全貨幣政策 陸加快建設現代中央銀行制度

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中國人民銀行黨委、國家外匯局黨組2日召開擴大會議表明，加快建設現代中央銀行制度，健全貨幣政策和宏觀審慎政策「雙支柱」調控框架；做好金融支持地方債務風險化解工作，推動建立防範化解風險長效機制。住房信貸政策也將因城施策。

會議指出，重點抓好以下工作任務：堅持深化金融改革。加快建設現代中央銀行制度，健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架。深化利率匯率市場化改革，健全市場化利率形成、調控和傳導機制，堅持市場供求在匯率形成中發揮決定性作用。推動優化金融機構體系，督促金融機構專注主業、提質增效，在規模、結構、區域布局上更加合理。

會議還稱，堅持統籌發展和安全。把握好權和責、快和穩等的關係，穩妥處置重點區域和重點機構風險，打擊非法金融活動。完善金融風險防範、預警和處置機制，對風險早識別、早預警、早暴露、早處置，健全具有硬約束的金融風險早期糾正機制。

會議還強調，推動金融穩定立法，加快金融穩定保障基金建設，牢牢守住不發生系統性風險的底線。做好金融支持地方債務風險化解工作，推動建立防範化解風險長效機制。綜合施策，穩定市場預期，堅定維護金融市場平穩運行，及時糾偏外匯市場順周期、單邊行為，防範人民幣匯率大起大落風險。

此外，針對房地產問題，會議表示，要因城施策指導城市政府精準實施差別化住房信貸政策，更好支持剛性和改善性住房需求，有效滿足房地產企業合理融資需求，加大住房租賃金融支持力度，促進房地產市場健康平穩發展。