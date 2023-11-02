納骨塔改建沒動靜！ 基市府：年底發包2026完工

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位於南榮公墓的基隆市立納骨塔自1984年落成啟用至今，已經39年。基隆市政府自2017年起就有意推動納骨塔更新，到了2019年決定在原地改建，去年中完成既有骨罐、骨甕的暫厝，但因為與廠商鬧出糾紛遲未發包。基隆市民政處表示，將於今年底發包，若一切順利將於2026年完工啟用。

現有的市立納骨塔原為地下一樓、地上六樓的建物，自1984年啟用至今已經超過39年，因為建物老化，外部常因風化有水泥塊剝落，內部也沒有電梯，相關設施也相當陳舊。基隆市政府2021年完成說明會，於原址興建「基隆生命典藏館」，預估將可存放5.5萬座骨灰甕。

原本市府預估2021年9月開工，但因監造與廠商間鬧糾紛，2022年7月才塵埃落定。基隆市府去年也完成了現有骨灰甕的移置暫厝，並與家屬達成協議，在暫厝期間向家屬收取2000元保管費。

不過，到目前為止，納骨塔的相關工程都毫無動靜，納骨塔原址就此埋沒在蔓生的雜草之中。基隆市議員張顥瀚指出，許多民眾都很關心納骨塔的拆除及新建進度，甚至已經成為基隆市政府1999專線的詢問排行榜。

基隆市政府民政處表示，市府規畫新建的「基隆生命典藏館」，將會在現址拆除老舊的納骨塔後，原地新建地下一層，地上六層的現代化生命典藏館。總經費預估5.5億餘元，估計可存放骨灰甕55500餘位，骨骸罈4600餘位，雙人骨灰櫃4180組，靈位牌18300餘位。

至於工程時程，民政處表示，預計今年底將可發包興建，預估在2026年將可完工啟用，屆時將能提供市民更優質的追思環境。