鹿林山背景測站成立校正平台 亞太首認證AERONET檢校中心

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全球第三個具備產出絕對標準件的平台在台灣！環境部今天與美國太空總署（NASA）在鹿林山背景測站成立校正平台，也是繼夏威夷背景站、西班牙伊薩尼亞背景站後，受ARRONET認證的唯一亞太地區檢校平台，將成為第三個具備產出絕對標準件的平台，未來亞太國家的AERONET檢校工作將交由我國該中心負責。

鹿林山測站的太陽光度計監測大氣氣膠光學厚度已加入NASA氣膠輻射監測網，提供全球衛星觀測比對驗證。中央大學太空及遙測中心特聘教授林唐煌表示，衛星可以提供相對的數字，但僅靠衛星無法獲得絕對的數據，因此就要靠地面標準值校正，讓數據的解析有所依循。

目前AERONET的地面遙測技術，全球共有1000多個測點，中央大學大氣系教授王聖翔說，觀測儀器需要校正，而過去所有的亞太地區校正都要至美國NASA校正、曠日廢時，因此今天成立檢校中心後，未來亞太地區太陽光度計的可望拿來台灣校正，縮短校正時間。

環境部部長薛富盛說，今天獲得美國NASA認證成立「亞太AERONET檢校訓練中心」，檢校中心成立後，將從資訊的取得者變成資訊的提供者，提供亞太、東南亞有用的資料；環境部監資司司長謝炳輝說，目前鹿林山測站預算每年約700萬，為因應之後的校正、人才培育等需求，盼爭取預算至1000萬元。