鳳凰旅遊ITF旅展全線優惠 最高第二人減２萬 現場成交再送福袋

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

ITF台北國際旅展11／3日至11／6日在南港展覽館登場，全台首家上巿旅行社鳳凰旅遊祭出各種優惠，全線推出壓軸下殺折扣，最高第二人減２萬元，現場成交還有驚喜福袋，以及琳琅滿目的信用卡滿額禮，寒假、冬季、明年春夏團，特別是春節七連休的黃金假期，皆可把握這一檔的搶購熱潮入手。

鳳凰最受歡迎的主力歐洲線，「義大利大城小鎮永恆10天」限定團激省價只要79,999元起，叫好叫座的得獎行程「義大利天空之城.彩色島.三高鐵10天(金質獎)」，也推出限定團第二人減１萬元。可趁此機會於一月底至二月中去看威尼斯面具嘉年華。一生必去的浪漫行程北歐看極光「幸福極光~北歐破冰船帝王蟹 10天」安排住兩晚極光屋，限定團第二人狂省２萬元。

法國、奧.捷也有限定團最高第二人減1萬元的超狂折扣，西班牙.葡萄牙限定團最高前10名第二人減6000元，「西班牙跨年團11天」更降價促銷只要113,900起，想預約明年的庫肯霍夫花季，荷蘭.比利時限定團最高前10名第二人減6,000元，還有英國、德.瑞也有限定團最高第二人減5000至6000元不等的好康優惠。「寰宇河輪假期-金秋多瑙 美學風華11天」2024年11／2出發限量一團，將沿著多瑙河深入歐洲唯美城巿，在音樂之都維也納更安排「包場」聆聽美妙的維也納音樂會。

親子玩翻天的歡樂美西團又有新玩意，2022開幕的環球影城超級瑪利歐世界很受歡迎，鳳凰旅遊「歡樂美西三城、正宗大峽谷、環球影城超級瑪莉歐9天」2／8、9、10春節出發享第二人減6,000元；想看令人屏息的奇幻美景，別錯過「幸福極光~阿拉斯加冰川健行、珍娜溫泉9天(2／6春節出發)」以及「加拿大黃刀鎮極光9天(2／10春節團) 」，皆享有第二人減6,000元優惠。探訪神祕國度秘魯馬丘比丘，更端出限定團第二人減１萬元的大方下殺。

最潮的航空公司星宇航空獨家直飛關島，只要三個半小時就可抵達，入住杜夢灣最奢饗的人氣飯店，自由行５天超值39,900起，再享第二人減5千元，春節連休2／6、2／10限定出發。

鳳凰紐.澳限定團最高第二人減８千，季節相反的南半球澳洲及紐西蘭，即將迎來夏天旺季，「主播私房行程~紐西蘭南北雙峽灣13天」具備紐航直飛優勢，限定團最高第二人減8,000元。到西澳品美酒吃美食、遊尖峰石陣、粉紅湖，以及凱恩斯大堡礁等，都有限定團最高第二人減4,000元的優惠。

鳳凰熱銷的「土耳其番紅花城11天」限定出發日只要49,900起，還安排博斯普魯斯海峽遊船；快閃價64,900起的「土耳其愛琴海風華席林潔11天」，特價再享限定團第二人減１萬元，而且全程住五星。此外，印度、尼泊爾、斯里蘭卡限定團也有最高第二人減4,000元的超值折扣。

台灣人年年衝玩、重遊率最高的日韓，冬季春節團早已熱烈搶購中，鳳凰「星悅北九州戲雪5天」帶客人夯玩陸海空， 2／9、2／10、2／13、2／14春節黃金出發日享第二人減4,000元，安排戲雪加泡湯、感受冬季限定夢幻竹燈祭；還有冬限定的東北藏王樹冰、秋田暖爐列車、合掌村、北海道流冰船、冬祭典等，皆有限定團最高第二人減4,000元的優惠。

延續秋賞楓的沸騰買氣，韓國冬季限定「華川冰魚節等」超級韓團，祭出限定團最高第二人減3,000元，「好漾首爾米其林～滑雪趣.樂天樂園.樂天塔5天」的無購物優質團，帶大家滑雪還大啖米其林推薦美食;特別推薦運用今年九月剛開航、直飛清州的可依航空包裝的「依起趣首爾～愛寶樂園、玻璃屋、水上星巴克5天」超低價只要14,200元起，再享限定團第二人減2,000~5,000不等的優惠。

適合親子旅遊的「華儷越南５天」系列限定團最高第二人減5,000元，包含時下旅遊新魅力的中越峴港、會安古城、下龍灣等，針對親子的「星宇航空-新馬FUN寒假5天」爽玩樂高酒店、環球影城、樂高水陸雙樂園，限定團小孩不佔床減8,000元，另有馬來西亞檳城、泰國最新打卡景點、親子峇里島等，選擇多元，預計將在旅展熱戰中創下佳績。

百家爭鳴的郵輪旅遊，提供各式各樣的船隊及航線選擇，限定團最高第二人減１萬元。像是18萬噸豪華巨輪~歌詩達翡翠號「地中海11天」航程促銷價99,900起，限定團再享第二人減８千元，已近完售。世界第二大遊輪~皇家加勒比海洋贊禮號「阿拉斯加冰河巡航11天」 第二人減１萬元，加碼贈送遊輪小費；而倍受國人歡迎的歌詩達莎倫娜號～基隆港登船遊日韓，夾著今年暑假超旺氣勢，明年4～9月航程已搶鮮開賣，每人最低只要4,900元起(同房第三.四人)。

極地探險專家「龐洛郵輪-星輝號」南極登陸特別企劃（17／19／21天），旅展期間享每人狂減６萬元，全程入住陽台艙等級，航程中並安排中文探險員帶領，想實現人生中極地冒險夢想的人，絕對是訂購旅程的好時機。

鳳凰旅遊北.中.南.東、離島及高鐵假期皆釋出優惠利多，「苗栗三灣落羽松1天」只要499元起、「宜蘭安農溪落羽松1天」699元起，不僅團費仟元以下，還能再享第二人半價。玩家必遊的「小琉球尋海龜豐富3天」限定團最高第二人減1,000元；此外，每年都搶翻天的武界賞櫻已開放預定，行程包含山谷櫻花、日出雲海、還有滿江紅奇景，二日遊限定團第二人減1,000元。旅展現場購買「高鐵假期2日遊」任一行程，即可享每人減200元優惠折扣。