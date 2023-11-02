雲台會開幕 宋濤批：民進黨主張脫鉤斷鏈 是台海和平穩定最大威脅

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第十一屆雲台會今日於雲南昆明舉行，大陸國台辦主任宋濤致辭時批評，民進黨當局倚美謀獨，主張脫鉤斷鏈，是台海和平穩定的最大威脅，是台灣民眾利益福祉的最大禍患。他並說，大陸將建設閩台融合發展示範區，引領大陸各地與台灣加快融合發展的步伐。

宋濤於會上表示，大陸將持續展現尊重、關愛、造福台灣同胞的誠意，率先落實與台灣同胞分享發展機遇的莊嚴承諾，持續完善惠及台胞台企的政策措施，依法保護台商台企正當的發展權益。

宋濤指出，大陸將全面貫徹落實《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》的各項部署，以建設閩台融合發展示範區，引領大陸各地與台灣加快融合發展的步伐，以全面深化兩岸的融合發展，建設安定美好的兩岸共同家園。

宋濤說，大陸將不斷落實同等待遇，優化營商環境，支持台胞台企共享高質量共建一帶一路、RCEP的全面實施等重大機遇，協助推進台胞台企融入新發展格局。他說，大陸始終支持台商台企到大陸投資新業務，願意給台商台企在新格局中的新發展，創造更好的條件。

宋濤引述大陸國家主席習近平的話說，實現中國完全統一是民心所向、時代潮流、歷史必然，是任何勢力都阻擋不了，只有推動兩岸關係重回和平發展的正軌，才能鞏固兩岸融合發展全面深化的良好態勢，才能發揮兩岸經濟合作互利雙贏的最大潛能。

宋濤還批評，民進黨當局倚美謀獨，主張脫鉤斷鏈，是台海和平穩定的最大威脅，是台灣民眾利益福祉的最大禍患，「如果任由其謀獨挑釁，只會把台灣帶入危險境地」。

宋濤說，當前兩岸關係正面臨著和平與戰爭、繁榮與衰退的兩條道路、兩種前景的選擇，「希望大家以對歷史、對同胞負責的態度，堅守民族大義，堅持九二共識、反對台獨，在關鍵時刻做出正確的選擇，為維護兩岸和平，深化融合發展，匯聚每一份的力量」。