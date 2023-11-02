陸車企今年掀墨西哥投資潮 瞄準美國電動車市場

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儘管中美關係仍不穩定，但軟硬體居領先地位的大陸車企已瞄準美國汽車市場，借助地緣政治和貿易協定優惠對墨西哥進行大量投資。除3月特斯拉宣布投資墨西哥超級工廠後，隔月大陸奇瑞旗下的捷途汽車也宣布與在墨西哥陸企LDR Solutions集團合作，計畫投資30億美元興建汽車廠。預計2024年底前進入美國和加拿大電動車市場。

同月「北汽福田」（Foton）也跟進宣布與電動車電池巨頭寧德時代合作，在墨西哥建設第二家用來生產電動車的工廠向美國出口。

美國是全球第二大汽車市場，但大陸汽車出口美國高達25％的關稅和限制。憑藉著靠近美國的地理位置和新版「美墨加貿易協定」自由貿易優勢，墨西哥成為汽車製造業的新資本集中地。加上中美爭端未見停歇，墨西哥更成為許多來自美國、加拿大、歐洲和亞洲的公司「近岸外包」（nearshoring）新熱門點。

盤點大陸在墨西哥已擁有包括比亞迪（BYD）等多個汽車組裝廠，以比競爭對手遠低的價格生產更先進電動車就近外銷美國，這也是大陸車企相繼投入墨西哥市場的主要原因。

事實上，早在2017年大陸江淮汽車與墨西哥「巨人汽車」就合資在伊達爾戈州薩哈貢城工廠進行組裝汽車。根據「墨西哥汽車工業協會」 （AMIA）數據，2021年江淮汽車電動車銷量恢復到2020年新冠疫情前水準，目前佔剛起步的墨西哥電動車市場市占率60％。

但墨西哥市場也並非沒有隱憂，根據VOA美國之音報導，大陸汽車業對是否全力進軍美國市場猶豫不決的原因之一，就是擔心美國一旦看到大陸利用墨西哥與美國之間的貿易漏洞取得太大利益，可能隨時會改變遊戲規則而衝擊投資回收。