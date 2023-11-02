逢低布局最佳時機到？AI轉守為攻 這題材表現亮眼

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投組表現：

保瑞（6472）表現最佳， 受惠大盤止穩下，個股有利上漲空間。

云辰（2390）表現最差，今日量縮有利於明天開高。

盤勢預測：

受到聯準會（Fed）維持利率不變，美股四大指數收高下，加上輝達彈升下，帶動AI概念股走強，預期美國與台灣即將舉行大選下，第四季行情終於可以樂觀看待，加上大盤回檔後，預期為逢低布局的最佳時機。

投組表現：

艾訊（3088）表現最佳，獲利營運佳Q4優於Q3，低檔技術型態反彈站上月線。

揚智（3041）表現最差，提列庫存跌價損失第3季營運虧損，反彈面臨短均賣壓。

盤勢預測：

美國聯準會昨日宣布將利率維持5.25％-5.50％目標範圍，最新聲明對第三季經濟成長從9月時的穩健擴張改為強勁擴張，主席鮑爾會後發言提振市場信心，暗示Fed可能完成升息，美債殖利率回落，美股四大指數全數收高，半導體股表現強勢，費半終場收漲逾2％。

美股強漲激勵帶動台股破底翻行情，勞動基金運用局副局長昨日也表示，勞動基金已在10月撥款175億給得標投信業者，進場布局台股，後續還有645億元銀彈，大盤已連3個月修正，個股充分洗盤，看好Q4築底跌深反彈。

投組表現：

保瑞（6472）表現最佳，2日股價下跌0.15％，股價量縮，留下下影線，後市仍有上漲機會。

云辰（2390）表現最差，2日股價上漲1.36％，股價在14.7元有較強支撐，反彈可期。

盤勢預測：

台股大盤開高走高，終場上漲358.39點，漲幅2.23％，收在16,396.95點，成交量為2623.36億元。

類股方面，半導體表現最佳，漲幅3.04％，生技醫藥表現最差，跌幅0.03％，權值股台積電上漲19元，漲幅3.6％，收在547元。聯發科上漲22元，漲幅2.6％，收在868元。

美Fed暫停升息，四大指數全數大漲。台股大盤一鼓作氣攻克月線，止跌回升氣勢明顯。類股方面，AI股轉守為攻，智原、萬潤、奇鋐、光寶科漲幅均超過4％以上。IC設計類股表現突出，除威盛、昇佳電子、巨有科技漲停外，矽統、安國及迅杰等個股，皆可特別留意。

投組表現：

保瑞（6472）表現最佳，來到季線反壓開始震盪，但在營運前景樂觀下，未來等季線翻揚後，就有機會向上挑戰700元整數關卡。

泰福-KY（4164）表現最差，生物相似藥TX-01已補件半年，但未如市場預期在近日取得美國通過上市許可，導致失望性賣壓出籠，長紅棒低點67.3元可視為轉弱點。

盤勢預測：

FOMC會後，美國12月升息機率從3成降至2成，12月維持利率不變幾乎已成定數，帶動美股四大指數反攻向上，台股亦在台積電、聯電和聯發科等半導體權值股領漲下，跳空開高走高，終場勁揚358點或2.23％，收在全場最高16,396點。技術面上，由於指數5日線站上且翻揚，代表短底成型，後續有望再向上挑戰季線約16,500點和半年線約16,650點。

指數強漲，盤面上自然是百花齊放，集團股也趁勢加入作帳行列。聯電集團除上述兩檔權值股外，明日出關的矽統收漲8.8％再創波段新高，智原、京元電、欣興和聯陽亦有4％以上的漲幅。此外華新科挾財報利多，盤中亮燈改寫去年5月以來新高，同集團的被動元件廠信昌電和佳邦亦受激勵向上，其中佳邦的第三季EPS幾乎等同上半年表現，今年也為同業中少數營運優於產業高峰2021年之個股，投資朋友可留意後續表現。

前幾日強勢的生技族群，今天因大盤轉強受到壓抑，但10月營收創兩年新高的安克盤中差一檔就連續拉出3支漲停，有新藥利多的基亞也改寫波段收盤價新高。由於本月生技論壇登場，月底還有醫療科技展商機，因此該族群我認為是投資人在本月份要持續關注的族群，其中原料藥廠松瑞藥的主力產品厄他培南預期明年在台取得過半市占率、美國市場有望成長5成，股價位階還在歷史相對低檔，投資朋友亦可多加關注。