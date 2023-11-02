《國際產業》首屆AI安全峰會 美中歐盟同意合作

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國在周三舉行人工智慧(AI)高峰會，希望為AI的安全指出一條道路，而中國也同意與美國、歐盟和其它國家一起合作，管理AI的風險。

與會的一些科技業高層和政界領導人提出警告，AI的迅速發展，如果不加以控制，會對世界的生存構成威脅，呼籲各國政府和國際機構去制定安全和監管機制。

包括美國、中國和歐盟的超過25個國家簽署了「布萊切利宣言」(Bletchley Declaration)，要求各國攜手合作，建立一套共同的監管方法。

中國科技部副部長吳朝暉在開幕式上說，中國願意加強在人工智慧安全方面的合作，協助建立一個國際「治理架構」，無論國家規模大小，都有開發和使用AI的平等權利。

自從去年由微軟支持的OpenAI對公眾發布ChatGPT服務之後，引發人們的擔憂，認為機器人遲早會比人類擁有更大的智慧，導致意外的後果。

歐盟對AI的監督主要集中在資料隱私，以及監視對人權的潛在影響上。英國這次的峰會主要著眼於：由功能強大的通用模式：「前沿AI」(frontier AI)所造成的生存風險。

谷歌Deepmind共同創辦人Mustafa Suleyman對記者表示，他認為當前的人工智慧前沿模型不會造成任何「嚴重的災難性傷害」；但是他表示，隨著人工智慧產業培養越來越大的模型，提前做好計畫是合理的。

此次峰會是由英國首相蘇納克(Rishi Sunak)發起，他希望在脫歐之後，英國能扮演美國、中國和歐盟之間的中間人角色。

英國數位部長Michelle Donelan說，讓那麼多重要人士聚集在同一房間內，是一種成就。她同時宣布接下來的兩場AI安全峰會，一場在六個月後於南韓舉行，接著再半年後於法國舉行。

有鑑於在全球發展AI的角色，中國是此次峰會重要的參與者。但是部分英國議員提出質疑，認為如果中國參與該技術領域的討論，華府、北京、歐盟之間的信任度會降低。