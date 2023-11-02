AI大復活 廣達、緯創漲聲響起 15檔開趴

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聯準會最新決策利率按兵不動，激勵美股四大指數全線走揚。權王台積電今（2日）暴風領漲，AI股在輝達與超微帶動下再次吸引買盤回籠，其餘包括面板、記憶體、IC設計等多點開花，開高走高支撐台股強漲358.39點，順利重返16,300點關卡，並一路登上5日線、月線。加權股價指數終場大漲2.23％，收報16,396.95點，成交量2,623.36億元。

權值股台積電大漲19元，漲幅3.6%，市值重返14兆元關卡；大立光一度攻上2,100元，惟後續買氣潰散，終場小漲0.48％。；IC設計大廠聯發科也上漲2.60％。

高價股普遍走揚，世芯-KY、旭隼聯袂漲逾半根漲停，緯穎、創意也分別上漲4.29％、2.35％。僅譜瑞-KY跌幅較深，收跌1.92％。

AI族群強勢反彈，指標股廣達、緯創、技嘉同步表態，漲幅在2～5％，其中以廣達居前。其中智原大漲7.1％，在族群中漲勢最為凌厲，而漲幅超過5％包含健策、勤誠、世芯-KY。其餘包括創意、英業達、聯發科、廣明、緯穎等漲幅也在2～5％之間。

IC設計同樣吸金，威盛亮燈漲停，矽統大漲8.8％緊追其後，其餘包括安國、迅杰、晶豪科也同步漲逾半根漲停，矽創、致新、立積、聯發科、創惟、偉詮電、聯詠漲幅也在2～4％之間。

面板三雄擺脫利空，股價齊步向上，友達上漲4.6％居前，群創漲幅也有3.78％，彩晶上漲1.8％。

全球記憶體晶片龍頭南韓三星電子擴大NAND Flash漲價力道，帶動記憶體族群衝鋒，十銓早盤率先攻上漲停鎖死，宇瞻、晶豪科大漲逾半根漲停，品安、威剛、群聯漲幅在3～5％，華邦電漲幅也超過2％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計威盛、愛普*、昇佳電子、全達共15檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，半導體類股及電子零組件類股表現亮眼，漲幅分別為3.33％、3.05％，生技類股及橡膠類股表現相對疲軟，漲幅僅0.04％、0.09％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市漲幅逾8％共11檔，其中7檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為聯策（6658）、威盛（2388）、愛普*（6531）、十銓（4967）、隴華（2424）、興能高（6558）、廷鑫（2358）、啟碁（6285）、同泰（3321）、矽統（2363）。

上市跌幅逾2％共13檔，沒有個股跌停，收盤跌幅前十名依序為倫飛（2364）、詠業（6792）、倚天酷碁-創（2432）、懷特（4108）、世紀鋼（9958）、秋雨（9929）、台南-KY（5906）、瑞利（1512）、中揚光（6668）、鮮活果汁-KY（1256）。

上市成交量前10名個股依序為定穎投控（3715）、長榮航（2618）、群創（3481）、緯創（3231）、聯電（2303）、威盛（2388）、廣達（2382）、友達（2409）、開發金（2883）、華航（2610）。

上櫃漲幅逾8％共11檔，前8檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為昇佳電子（6732）、全達（8068）、弘煜科（6482）、艾華（6204）、台灣銘板（6593）、巨有科技（8227）、富喬（1815）、熱映（3373）、安克（4188）、迅德（6292）。

上櫃跌幅逾2.5％共11檔，沒有個股跌停，收盤跌幅前十名依序為康聯訊（3672）、天方能源（3073）、通訊-KY（6404）、大拓-KY（8455）、光明（4420）、佳總（5355）、寶得利（5301）、富強鑫（6603）、亞洲藏壽司（2754）、德晉（3466）。

上櫃成交量前10名個股依序為富喬（1815）、安國（8054）、台燿（6274）、威剛（3260）、兆利（3548）、佳邦（6284）、國統（8936）、建舜電（3322）、前鼎（4908）、笙泉（3122）。