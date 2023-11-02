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南電前三季EPS達7.7元，獲利年減65.22％

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南電（8046）公布第三季財報，第三季雙率下滑，毛利率、營益率低於前一季度及去年同期，單季獲利降至10.76億元，季減31.48％、年減80.51％，每股稅後純益1.66元，約當最近12季低點，累計南電今年前三季稅後純益49.73億元，年減65.22％，每股稅後純益7.7元。

南電同時公告10月營收，單月營收連續第四個月成長，達36億元，為近半年新高紀錄，月增2.3％、年減40％，累計南電今年前十月營收365.42億元，年減31％。

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