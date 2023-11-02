上海地鐵這出口「深66台階無電梯」 就醫民眾苦不堪言

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「周到上海」微信公眾號2日報導，上海不少地鐵站正在改造升級，加裝電梯。有「世博線」之稱地鐵13號線長壽路站3號出入口，深達4層共有66個台階，卻沒有任何電扶梯或無障礙電梯，由於距附近一家醫院最近，就醫或老弱婦孺居民出入站苦不堪言。

有網友發文吐槽，看到上海13號線長壽路站3號口的4層樓梯時「震驚了」，旁邊也沒有電梯，提醒其他網友一起「避雷」。也有網友支招，可以先從其他出入口乘電梯出來，再步行至這個出口。

報導稱，該站只有樓梯，沒有電梯，距離3號出入口較近的是2號和4號出入口。2號口有上行和下行自動扶梯，4號口既有自動扶梯，還有一個連通地面與站廳的無障礙電梯。

實測發現，2號口和3號口在道路同一側，從2號口乘電梯出站後，步行至3號口需要走近100米。4號口在3號口對面，從4號口乘電梯出來後，需要穿過馬路，步行200多米。

對於「繞行」方法，有乘客表示，之前沒有試過，都是根據導航提示從3號口出，下次可試試看。也有人說，從其他口繞行還是不太方便，有時已經走到3號口，就不想再掉頭回去了，否則還要走更多路，希望這種樓梯很多的出入口能夠加裝電梯。

據報導，上海部分地鐵站正在改造升級，加裝電梯。10月12日地鐵2號線威寧路站3號口完成升級改造。10月30日8號線大世界站4號口完成改造升級，加裝自動扶梯。威寧路站共4個出入口，之前都只有向上的自動扶梯，附近有一個無障礙電梯，現在3號口增加一部向上自動扶梯。

至於長壽路站3號口是否可增設電動扶梯？上海地鐵表示，部分車站比較老舊，地方較小，當初建設時沒有安裝電梯。對於有條件加裝電梯的情況下，後續會想辦法加裝自動扶梯和無障礙電梯。

改造要符合施工條件。裝兩部淨寬0.6米自動扶梯，出入口最少寬度要達到4.2米，外加淨寬1.5米樓梯。有的出入口已沒地方可裝廂式無障礙電梯。

上海地鐵指出，2023年既有線路車站計畫加裝49部出入口自動扶梯、16部無障礙電梯。截止9月底，已完成16部自動扶梯、2部無障礙電梯加裝。