「世代融合 代間共學」 金大長照系深耕社區 與長者跨世代交流

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國立金門大學為落實社區共融之大學社會責任，以促進不同年齡層間之互動與瞭解，該校長期照護系學生特別與前水頭社區發展協會，共同辦理一場充滿愛與歡樂的「世代融合，代間共學」活動，邀請長輩們一同參與卡片遊戲、拼圖、槌球等多種遊戲，並分享成長故事與生活經驗，社區長輩們也教導學生如何製作傳統紅龜粿，共促跨世代間的互動交流。

金大指出，透過一系列的活動帶領，不僅讓長照系學生能活用所學之照護職能在社區活動中展現出來，同時亦讓學生體驗金門在地傳統年節文化。此外，藉由跨世代間輕鬆歡樂環境之營造，不但能延緩長者失智情況、提升自我活動能力，更具體展現了大學的社會責任。

參與並規畫此項活動的學生說，能親自到金門當地社區與長者互動並共同製作糕點，不但使他們深刻體會金門在地長者的智慧與活力，同時亦能學以致用課堂上所學有關社區照護的相關知識。

前水頭社區發展協會的長輩們也說，感謝金大長照系學生願意進入當地社區進行互動，交流活動讓他們一下子感覺年輕了起來，重拾生命尊嚴與價值，並能將金門在地傳統文化傳承給年輕世代。他們期待未來能舉辦更多類似活動，讓他們有機會能與年輕學生一起分享生活經驗、建立跨世代友誼，同時互相尊重的學習不同世代的跨世代互動。

金大長照系主任謝嫣娉表示，跨世代交流活動能促進社會的和諧與發展，更是當代高齡與少子化所必須面對與推動的重要議題。尤其不同世代的跨世代互動活動設計，不僅能促進社區長者的凝聚力，同時更有助於學生更深入地認識金門在地各鄉風土民情與文化，培養更多社區照護所需具備的人際溝通技巧，具體落實大學社會責任。

謝嫣娉強調，未來該學系將持續鼓勵學生多參與「世代融合，代間共學」社區服務，建立跨世代間深厚情感互動，積極協助推動金門社區不同世代間的和諧與共融，落實在地老化與活耀老化的長照服務目標。