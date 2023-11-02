解決花蓮「志學車站奇觀」 台鐵將增設停車空間

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台鐵花蓮志學火車站鄰近國立東華大學，因站前免費停車場車位不足，加上汽機車停放區未分流，每逢連假總會出現機車與腳踏車包圍汽車的奇景，造成車主困擾，且現場停放的廢棄車輛亦增添站方管理困擾。經民代協調，台鐵同意將增設停車空間，讓汽、機車分流停放。

志學火車站前廣場免費臨時停車空間有畫設汽、機車停車格，連假大批學生搭車返鄉，因腹地有限、機車位不足，便「見縫插車」，造成停放的汽車被大量機車跟腳踏車「夾攻」，這樣的奇景也曾被網友笑稱「志學車站奇觀」，且因停車空間沒有收費管理，大量廢棄車輛、單車停放也造成站方管理困擾。

台鐵局、國立東華大學及花蓮縣副議長徐雪玉等人，上月底召開志學站停車空間改善工程說明會，解決站前廣場停車亂象，將增設停車場，讓汽車及機車（含腳踏車）停車車輛分流。

台鐵花蓮工務段長李建勳指出，志學站前廣場以南位置，增設機踏車停車場，內含627個機踏車位；原站前廣場規畫為自小客車停車場，預定增設97格車位，含親子車位3格、無障礙車位2格、臨停車位2格，希望透過增設停車場與停車車輛分流做法，解決地方連假的停車問題。

至於停車場停放廢棄車輛部分，李建勳表示，將由警方協助勸導，預計11月底安排相關單位會勘，若順利移除，站前停車場工程即可在12月動工，工期為180個工作天。

徐雪玉表示，志學站停車問題長期是在地民眾關心的事情，為解決長期的停車問題，感謝台鐵局完成規畫及廠商招標程序作業，期待廠商依約完工，嘉惠社區居民及滿足學校師生的停車需求。

停車場施工期間，東華大學允諾會積極向師生宣導車輛停放規定，並妥善安排停放區域，避免衍生停車亂象，造成使用人不便。