美加軍艦再「穿越台海」 第7艦隊展現這承諾

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美加軍艦再次「穿越台海」 第7艦隊：展現對印太地區承諾

【中時新聞網 黃凡甄】美國海軍第七艦隊今（2）日上午證實，一艘美軍和加拿大軍艦昨天穿越台灣海峽，這是今年6月以來，雙方第3度執行此類聯合任務。

根據路透社報導，美國海軍的阿利伯克級飛彈驅逐艦「裴拉塔號」（Rafael Peralta DDG-115）與加拿大皇家海軍的哈利法克斯級護衛艦「渥太華號」（Ottawa FFH-341）於1日依循國際法，例行性穿越台灣海峽。

第七艦隊透過新聞稿表示，美加軍艦共同穿越台海，「展現了美國及其盟友、夥伴對自由開放印太地區的承諾。」國防部稍後也發布新聞稿表示，美加軍艦由南向北行經台灣海峽，國軍全程掌握，相關動態「一切正常」。

中國大陸解放軍東部戰區發言人施毅則表示，美國與加拿大軍艦通過是「公開炒作」，並稱東部戰區組織海空兵力「全程跟監警戒，依法依規處置」，戰區部隊「時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。

今年6月，美國海軍驅逐艦「鍾雲號」（USS Chung-Hoon）與加拿大軍艦也曾聯合越過台灣海峽，過程中一度遭中國大陸軍艦逼近，雙方最近距離僅137公尺。美軍印太司令部譴責陸艦行為是「不安全的海上互動」。

文章來源：US destroyer, Canadian frigate transit Taiwan Strait -US military

文章來源：7th Fleet Destroyer and Royal Canadian Navy Frigate Transit Taiwan Strait