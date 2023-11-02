麥味登門市升級與炸雞大獅成功拓店 揚秦Q3 EPS 1.19元創歷史新高

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連鎖餐飲集團揚秦（2755）受惠疫後餐飲內需復甦，加上「麥味登」門市升級轉型、APP會員募集有成，偕同台式炸雞品牌「炸雞大獅」國內店數穩定增長，第三季合併營收5.64億元、季增5.49％、年增15.23％，稅後純益0.36億元，季增6.34％，年增4.38％％每股純益（EPS）為1.19元，第三季合併營收及稅後純益皆創下歷史新高。揚秦前三季累計合併營收為15.85億元、增14.42％，稅後純益0.99億元，年增3.19％，EPS為3.27元，前三季合併營收及稅後純益也都創下歷史新高。

展望後市，揚秦總經理林麗玲表示，外食餐飲內需市場已復甦，市場也回歸至疫情前狀態，揚秦旗下「麥味登」與「炸雞大獅」第四季加速拓點展店、維持強勢營運動能，力拼新高。同時，10月7日加入的品牌生力軍和風涮涮鍋「涮金鍋」，截至十月底，已賣出7,500鍋，開出紅盤。對於揚秦第四季整體業績將帶來不小助益。

揚秦前三季業績增長除受惠於疫情影響式微，整體餐飲內需復甦外，旗下品牌「麥味登」門市升級轉型、APP會員募集有成，偕同台式炸雞品牌「炸雞大獅」國內店數穩定增長，一同帶動整體業績向上提升。稅後純益則受惠於整體業績增長，創下佳績。

揚秦旗下連鎖炸雞品牌「炸雞大獅」參加2023年在高雄所舉辦之「鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」，經過專業評審透過五個項目「美味度」、「美觀」、「物有所值」、「獨特性」及「衛生」一致性的評分標準進行評選榮獲【評審團大獎】的殊榮。統計至十一月初，「麥味登」總店數824家，「炸雞大獅」海內外店數100家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數5家，「涮金鍋」1家。