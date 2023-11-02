《電零組》群電Q3雙率創新高、每股獲利奪次高 勝市場預期

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【時報記者張漢綺台北報導】大瓦特數產品佔比拉升，群光電能(6412)第3季合併毛利率及營業淨利率分別達22.4%及12.5%，同步創下單季歷史新高，單季稅後盈餘為9.42億元，創下單季歷史次高，單季每股盈餘為2.36元，累計前3季每股盈餘為5.81元，優於市場預期。

受惠於旺季備貨需求，三大產品應用(PC相關、雲端智能、及消費性電子產品)的營收都較上季成長，其中大瓦特數電源較上季成長18%，推升群電第3季合併營收為97.4億元，季增5.1%，年減9.8%，得力於匯率支持及獲利結構改善，單季合併毛利率為22.4%，季增2.1個百分點，年增1.9個百分點；營業利益率達12.5%，季增2.9個百分點，年增1.1個百分點，淨利率達9.7%，季增1.2個百分點，年增0.8個百分點，營業淨利達12.13億元，季增35.9%，年減1.8%，主因營收規模減少，稅後淨利為9.42億元，季增19.2%，年減2.6%，單季每股盈餘為2.36元，季增19.2%，年減3.3%，單季毛利率、營業利益率均為公司成立以來歷史高點。

值得注意的是，PC相關營收在本季已率先重回年成長，為明年PC市場的復甦，帶來好的預兆。

在獲利方面，群電指出，過去三年公司積極優化升級產品組合，毛利率也明顯逐年改善，第三季高毛利的雲端智能應用營收佔比維持在53%，加上匯率助攻，帶動公司寫下「三率三升」的好成績，且單季及累計毛利率、營業利益率雙雙創下歷史新高，營業利益率首度超過12%更是寫下新里程碑。

群電前3季合併營收達273.02億元，年減13.5%，合併毛利率為20.6%，年增2.6個百分點，營業利益率達10.4%，年增1個百分點，淨利率達8.5%，年增0.6個百分點，由於營收規模較去年為低，毛利、營業淨利、稅後淨利分別為56.16億元、28.32億元、和23.13億元，分別年減1.2%、4.1%、7.3%。每股稅後純益累計則達5.81元，年減8.1%。但是累計前三季毛利率、營業利益率、及淨利率均創下同期歷史新高。