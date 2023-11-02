IEAT與美國「蒙大拿州商業廳」簽訂合作備忘錄

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本次與「蒙大拿州商業廳」締盟為IEAT全球第60個國家，第175個姐妹會。

台北市進出口商業同業公會(IEAT) 已於11月1日與美國「蒙大拿州商業廳(Montana Department of Commerce)」，舉行簽約締盟儀式，攜手拓展台美貿易新商機！雙方由IEAT副理事長林宏銘及蒙大拿州商業廳廳長Scott Osterman代表簽署，並由蒙大拿州州長 Greg Gianforte、外交部北美司總領事張詩瑞、美國蒙大拿州亞太商務辦事處代表王美美、IEAT秘書長黃文榮，以及蒙大拿州商業領袖代表、本會理監事等共30名出席觀禮見證。

IEAT副理事長林宏銘致詞時表示，50年前曾洽訪美國各州，對蒙大拿州已留下深刻印象。此次締盟特別感謝美國「蒙大拿州亞太商務辦事處」王美美代表鼎力協助促成，將有利於開創台灣和蒙大拿雙邊廠商合作的嶄新局面。蒙大拿州除了有重要的農產加工業、能源礦物業、觀光業外，也積極投入醫藥生技產業、雲端運算產業和光電光學產業等。上個月在2023 IEAT國際醫材媒合會上，來自蒙大拿的醫材廠商SOLODEX視訊說明會場次，現場座無虛席，交流熱烈，也讓我們更加期待未來雙方更頻繁的經貿合作和交流。

蒙大拿州州長 Greg Gianforte表示蒙大拿州地緣遼闊，河水清澈、山脈壯麗，並盛產小麥，可釀造出一流威士忌。蒙大拿農產品深受台灣人民喜愛，2022年對台出口牛肉的貿易額達1,600萬美元，該州機械工業益十分發達，工具機是第二大對台出口商品。蒙大拿州州議會每兩年都會通過友台決議案，強化台灣與蒙大拿州的關係，並表達對台灣的支持。此行是上任後第一個經貿訪問團，首站便選擇台灣，因為台灣是共享自由價值和自由貿易的重要夥伴。對於此次締盟後，台灣和蒙大拿州未來的合作夥伴關係發展，樂觀以待。

蒙大拿州商業廳廳長Scott Osterman表示，蒙大拿州的經貿不斷成長，而同樣在產業發展和經貿方面不斷成長的台灣，可謂建立夥伴關係的最佳選擇。此行非常開心能與蒙州商業領袖一同到訪，讓蒙州廠商業者親睹台灣的重要性。蒙大拿州駐台商務辦事處恢復開辦後，代表王美美盡心盡力，搭建起IEAT和蒙州政府的橋樑，個人非常欣羨蒙大拿駐台辦事處得以接連參與IEAT舉辦的國際醫材媒合會和之後的國際酒類媒合會。今日締盟也是大家共同努力的成果，相信未來會有更多的商機從中開花結果。

外交部北美司總領事張詩瑞表示，很榮幸能受邀於現場見證IEAT與蒙大拿州建立起強韌的夥伴關係。僅代表外交部，感謝在場的大家共同促成此次締盟，蒙大拿州享有「寶藏州」美名，無論在高科技業的發展和農業的表現都有目共睹，自1985年締結姊妹州開始，台灣與蒙大拿州便發展出緊密的關係，2022年台蒙雙方貿易額達8,500萬美元，使台灣成為蒙大拿州第7大貿易夥伴。後疫情時代，台美雙方的關係也益發緊密，近期簽訂的台美21世紀貿易倡議協定便是最佳證明。

本次與「蒙大拿州商業廳」締盟為IEAT全球第60個國家，第175個姐妹會。誠如蒙大拿州Greg Gianforte州長先前受訪時表示，擁抱個人自由的自由市場機制能創造最大的繁榮，也是台美共享的關鍵價值，本次締盟正是具體實現該關鍵價值。期盼透過IEAT和「蒙大拿州商業廳」建立未來經貿交流的平台機制，為台美雙方廠商業者創造出無限的可能和商機。