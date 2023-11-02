首創讓AI調製飲料！ 可口可樂新品玩「未來口味」期間限定開賣

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茶飲市場競爭激烈，包裝飲品為鞏固粉絲，在口味與包裝上持續精進。可口可樂繼前一波與《英雄聯盟》合作後，「Coca-Cola Creations」這次搭上AI的潮流，與 AI 共同研發口味推出「可口可樂」Y3000，成為全球首款以 AI 技術調製而成的夢幻飲品。金車集團的波爾茶推出新品「旺來芭號茶」，並在包裝IP上做出有趣變化，更顯年輕活力。

可口可樂旗下反應時代變遷且積極創新的「Coca-Cola® Creations」創意平台，以限時限量手法，推出了多款為人津津樂道的限定口味。迎合「GenZalpha」網路世代的多元創造力，可口可樂調查消費者對未來可口可樂味道的想像，將資料交由AI處理，協助調配新產品的配方和風味，推出史上首支與 AI 技術共同調製而成的飲料可口可樂Y3000，口味將由消費者自行定義。可口可樂Y3000瓶身同樣攜手AI共同打造，以充滿未來感的白色、粉色與藍色襯底，融合泡泡元素營造出對於未來世界的想像。

可口可樂Y3000於11月正式在台上市，推出330毫升易開罐單入與四入組，以及600毫升寶特瓶等不同的包裝選擇，於全台便利商店、超市、量販店、線上購物及外送平台販售。另外，只要掃描瓶身上的 QR CODE，即能進入由可口可樂創造的Y3000未來AI相機體驗介面，完成體驗後，除了可以將特製相片直接存入手機相簿外，還有機會獲得品牌限量好禮。

疫後民眾開始走出戶外，帶動飲料市場逐漸回溫，而果茶在健康意識的驅動下，成為熱門的飲料選項。走過30餘年的波爾茶，近期推出「旺來芭號茶」，從包裝到口味都有了變化。口味上，鳳梨混搭芭樂碰撞出迷人風味，再完美地融合清新茶香，層次豐富；此外，波爾先生也搞創意，保留「鼻子尖尖、鬍子翹翹」的招牌形象，脫去工裝背心，手捧芭樂與鳳梨，展現經典IP的無窮活力。