CAR-T細胞免疫治療本月起納健保給付 百人省下千萬藥費

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健保署本月起正式將CAR-T細胞免疫治療藥品納入給付，用於急性淋巴性白血病、瀰漫性大B細胞淋巴瘤患者，患者不必再花上逾千萬自費使用。健保署長石崇良說，此藥屬於暫時性支付，加健保署先給付兩年，評估使用效益再決定是否繼續給付、限縮給付或調整支付價，預估每年的受惠人數約有100人。

在男性、女性癌症致死排行中，白血病與非何杰金氏淋巴瘤兩疾病，分別排名第9、第10名，嚴重威脅國人性命。花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心免疫治療科副主任黃威翰表示，急性淋巴性白血病、瀰漫性大B細胞淋巴瘤都是相當常見的血液癌症，前者好發於3歲至5歲的兒童，平均每4位癌童，就有1人屬於此疾病，但成人仍有一定發病機率，後者則好發於高齡者，平均約每2位淋巴癌患者，就有1位屬於此類別。

黃威翰指出，兩者疾病致病機轉雖不同，但都有一個共通點，就是病程來的又快又猛，若未及時採納正規治療，恐在短短幾個月就有生命危險。儘管兩癌症的惡性度較高，但確診後患者與家屬也無須灰心，只要積極治療，在經過高劑量化療合併標靶藥物的一線治療後，約有8～9成急性淋巴性白血病、7～8成瀰漫性大B細胞淋巴瘤患者，疾病可獲得長期控制。

去年起，我國已有CAR-T細胞免疫治療，作為急性淋巴性白血病與瀰漫性大B細胞淋巴瘤的後線治療，本月起，健保署也納入暫時性支付。中華民國血液及骨髓移植學會李啟誠理事長表示，健保給付的CAR-T細胞免疫治療藥品，適用於「25歲以下急性淋巴性白血病」或「成人之瀰漫性大B細胞淋巴瘤」患者，經過兩線標準治療後，若治療反應仍不佳或發生復發，即有機會獲得給付，大幅提升CAR-T細胞免疫治療的可近性。這讓過去因為無法負擔千萬藥費而無法獲得適切治療的患者，也有機會在癌末階段力拚長期存活甚至治癒。

石崇良說，2000年以來，醫療科技進展之下，過去難治的、無藥可醫的病都找到了新的藥物，而基因治療、細胞治療是其一，具有一次性治療的特性，可帶來有突破性的結果，但同時藥價也非常高昂。在沒有納入健保之前，病人需要支付超過1000萬。

為讓病人及早取得新藥、新科技，健保署今年開始特別推動暫時性支付，將未完成3期臨床試驗，卻具突破性，做過1、2期試驗，取得國外查驗登記許可的藥品納入給付，同時搜集真實世界資料做評估。

以CAR-T細胞免疫治療為例，健保署暫時支付2年，核價為819萬。石崇良說，接下來會評估臨床上的實際結果，決定是否要繼續給付。若兩種適應症的效果不相等，將評估限縮給付，或調整價格。健保署預估，1年的受惠人數約有100人。