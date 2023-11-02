酷澎創辦人暨執行長金範錫：酷澎將對台灣進行大舉投資 帶動龐大商務及就業機會

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Coupang酷澎創辦人暨執行長金範錫（Bom Kim）2日在台表示，酷澎將對台灣進行大舉投資，並帶動龐大商務及就業機會。這是酷澎進軍台灣市場以來，金範錫首度在台公開活動，除了宣布在台啟用第二座物流 中心，亦預告明年上半年，將在台投資第三座物流中心

金範鍚表示，每一 座 物流中心將創造1,800個新工作機 會，預計未來數年創造在地數千個新工作機 會。金範錫強調，酷澎將成為在台創造就業的領銜美商。酷澎將對台灣進行大舉投資，並帶動龐大商務及就業機會，並全力驅動台灣的數位生態。

Coupang酷澎將矽谷式創新帶到台灣及零售界，透過亞洲及北美的頂尖科技人才團隊，打造先進人工智慧及自動化技術。Coupang酷澎持有的專利正以倍數成長，全球專利數量已接近 2,000 項，自去（2022）年迄今在台便取得超過170項專利，遠超過當地其他零售業者。專利不僅代表Coupang酷澎在商業、倉儲及物流的活躍創新，也標誌著在台灣能帶來的科技革新。 Coupang酷澎將逐步突破極限，在台推出先進倉儲及智慧物流設備，與台灣龐大的數位生態圈無縫接軌，協助該生態圈升級至全新高度。

經濟部長王美花、美國在臺協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、數位發展部次長李懷仁、桃園市長張善政及其他貴賓親臨啟用儀式，肯定Coupang酷澎投資台灣的努力與貢獻。

金範錫（Bom Kim）表示，台灣是商務及投資的寶地，擁有世上教育水準數一數二高的勞動人口，人均所得在人口超過兩千萬的經濟體中，排名僅次於美國為世界第二，同時有專職推動台灣數位未來的部級單位，領先全球。最重要的是，台灣人民勇於擁抱新科技，並持續不斷探索創新方式來改善生活。因此，台灣是酷澎今年數億美元投資專案中的關鍵優先項目，也讓Coupang酷澎成為在台投資的領銜美商。

經濟部長王美花表示，Coupang酷澎持續加碼投資台灣，顯見外商看好我國市場與消費實力。 Coupang酷澎選擇擴大在台投資，設置物流基礎建設，不僅強化在地供應鏈，壯大生態系，同時增進台美商業與經貿關係，帶來新商機。Coupang酷澎也為台灣企業提供跨境銷售，有助將台灣的優良產品，拓銷到韓國市場，強化台灣與美韓等夥伴間的經貿往來。

數位發展部次長李懷仁表示，數位發展部為營造良好電商發展環境，攜手電商業者共同防阻詐騙及強化資安保護，Coupang酷澎積極參與，顯示與數位部共同打擊詐欺之決心。在推動臺灣電商產業跨境發展上，數位發展部舉辦電商嘉年華活動，Coupang酷澎也積極響應，並透過「酷澎國際開店」協助臺灣電商企業及優質商品拓展韓國市場，促成雙向的實質合作交流。數位發展部希望未來與跨境電商產業協力共創數位轉型，拓展數位經濟。

桃園市長張善政表示，桃園腹地廣大，具備國際機場，是非常適合企業設置物流中心的地方，近年來許多企業的大型物流中心都選擇設置在桃園。Coupang酷澎是引領投資台灣的美國上市公司，去年已在桃園大園設置第一座物流中心，今年又在大園設置第二座物流中心。市府希望更多的國內外企業能看到桃園的優勢，未來也會盡全力協助Coupang酷澎和其他廠商的投資及發展計畫，呼應桃園航空城優先引進國際物流產業的核心策略，讓桃園躋身國際物流重心位置。