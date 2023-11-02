璟都建設深耕客運園區 新案推一成低自備搶客

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璟都建設深耕桃園，迄今已在桃園大園客運園區推出4個建案，第五案「璟都未來城」更攜手日本Panasonic導入其廚浴建材，為了能讓首購族以更輕鬆方式購屋，並推出公司協助10％三年無息貸款，搭配新青安房貸，只有一成自備款就能買房，力挺青年購屋。

璟都建設總經埋高林鋒指出，璟都建設已陸續在桃園客運園區推出「環都文華」、「璟都麗緻」等四個建案，都將在明年陸續交屋，合計約千戶，目前銷售約一半，均以飯店宅的規劃、智能管理降低社區管理成本，今年9月更買下4,200坪土地，未來璟都建設已擬定在客運園區訂定十年計畫長期發展，明年在客運園區、中路重劃區都有新案籌備推出。

高林鋒表示，台灣沒有買不起的房子，台灣人現階段其實沒有買不起房子，但低薪問題政府要想辦法處理，否則將成為台灣發展最大阻力。

「璟都未來城」規劃19~40坪二至三房，共427戶，總銷46億元，開價每坪32~37萬元，此次更與Panasonic合作，導入頂級廚浴設備，包括IH調理爐、吊隱式抽油煙機、落地型洗碗機、櫥下型淨水器、單體馬桶、免治便座、陶瓷面盆等，提升建材等級，內裝規格與東京同步，讓首購族及小家庭第一次成家即能享有頂規配備、享受精緻生活。