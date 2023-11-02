推動農村社區永續農旅，旅行同業反應熱烈

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雲林縣農村再生社區數量位居全國第一，也是臺灣的農業大縣，擁有許多農村秘境等著大家一起來探索。雲林縣政府與農業部農村發展及水土保持署共同於10月31日(二)邀請台灣旅行業者、旅遊發展協會、中華民國品質保障協會、台中市旅行商業同業公會、台中市旅行商業同業公會及中區、北區甲種旅行業聯誼會等旅行同業至古坑鄉大埔社區進行踩線媒合，至社區中體驗醬筍DIY、認識大埔竹筍產業的食農教育與享用社區聞名的竹藝套餐，體驗雲林在地的綠色農旅。

臺灣觀光旅行業交流協會鄭育麟理事長表示，疫情解封後大部分旅客開始關注國外旅遊的同時，農村跟地方旅遊的發展就更能呈現國內旅遊的獨特意義，除了體現地方的鄉土民情、積極拓展國民旅遊外，這次參與的業者也有許多是協助帶領外國客來台的業者，更能將在地農村的獨特體驗帶給國外旅客，展現臺灣的農村食農價值。

雲林縣政府農業處長魏勝德表示，雲林縣積極推動食農教育活動，這次除了媒合旅遊同業至產地交流外，也將推出山、海、平原三條的雲林綠色農旅小旅行路線，期望透過雲林各地區風土與食材的整合，跟著雲林食材去旅行，以永續農遊的方式推廣雲林特色農產；本次也針對縣內10處農村社區或農場場域設計10套教案內容，強化業者軟實力，為未來推廣雲林食農教育奠基。

今年度也將於11月18日在斗六膨鼠森林公園辦理雲林縣農旅教育成果展，邀請雲林在地小農前來擺攤與展示食農教育成果，現場除了有好吃好玩的市集活動和食農DIY體驗外還有企業媒合餐桌，帶領各路旅人從食材認識產地，探索雲林農旅程!

更多雲林農旅資訊請見：https://www.faeyunlin.org/