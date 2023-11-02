店家銷售商品、貨物或勞務 定價應內含營業稅

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財政部高雄國稅局近期接獲民眾詢問，表示結帳時向店家索取統一發票，但店家要求額外加收5％營業稅，是否違反稅法相關規定？

該局說明，按加值型及非加值型營業稅法第32條第2項及第3項規定，營業人對於應稅貨物或勞務之定價，應內含營業稅，亦即應稅商品應標示含稅之定價為銷售價格。買受人為營業人時，其銷項稅額應與銷售額於統一發票上分別載明；買受人為非營業人時，應以定價開立統一發票。

舉例說明，依買受人身分不同，開立統一發票種類及金額填寫方式也不同，以定價新台幣10,500元為例，買受人為營業人時，應開立三聯式統一發票並記載銷售額10,000元、營業稅額500元及定價之金額總計10,500元；買受人為非營業人（一般民眾），應開立二聯式統一發票並記載定價之金額總計10,500元。

營業人對於應稅貨物或勞務之定價，未依規定內含營業稅，經國稅局通知限期改正，屆期未改正者，將依營業稅法第48條之1規定，處1,500元以上15,000元以下罰鍰。另如涉及短漏開統一發票逃漏營業稅，將依營業稅法第51條及稅捐稽徵法第44條規定處罰。

營業人銷售貨物或勞務應依法誠實開立統一發票，並依商品標價收取價款，不可要求買受人額外支付營業稅款，以避免因短漏開統一發票或主張定價未含營業稅而受罰。