利率維持高位更久 國泰世華：降息等2024下半年再說

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美聯準會（Fed）如市場預期11月暫停升息，但保留升息空間，且最快在12月。國泰世華銀今（2日）表示，這次暫停升息，預期利率會維持在高位更久，受限於高利環境，美第四季經濟表現將降溫，加上通膨回落，預估要到2024年下半年才可能出現降息空間。

聯準會在美國時間11／1宣布暫停升息，利率維持5.25-5.5％區間，持續維持高利緊縮環境，以確保通膨回落至2％目標。國泰世華銀表示，近期美國長債殖利率勁揚，已達成緊縮金融市場的效果，給予聯準會靜觀其變、維持利率不變的空間，但在經濟動能相對強韌下，聯準會依舊保留升息空間，假使未來經濟數據意外升高，仍不排除有進一步升息的可能性。

國泰世華銀分析，這次聯準會暫停升息，並將利率維持在高位更久，意謂著後續經濟復甦力道將受限於高利環境，預計美國第四季經濟成長將不如第三季的季增年率4.9％，如果經濟活動降溫，加上通膨回落程度更大，預估要到2024年下半年才可能出現降息空間。

針對股、匯市，國泰世華銀認為，受高利環境影響，對股市評價面形成壓力而震盪，但製造業獲利情形正在改善、庫存逐漸落底，顯示基本面正在好轉，對於股市下檔空間有撐。長線而言，股市前景依然看好，若拉回應站在買方思考，可分批布局優質大型股。但預期美元仍維持高位，市場要待聯準會對升息循環結束的預期更進一步升高後，美元才可能從目前的高位展望趨貶。

針對債市，國泰世華銀表示，在高利環境下，債券利率仍將保持高位，隨著核心通膨持續降溫，聯準會走入升息尾聲大方向不變，預估長線公債殖利率最終仍將回落，而現階段高位的10年期公債殖利率，對重視穩定現金流量的投資者而言，是極佳的布債時機。

國泰世華銀指出，利率高位的情勢下，景氣復甦力道將受到衝擊，主要原因有二：一是將對於民眾消費力及企業投資水準造成影響；二是各國政府較不易出現大規模的財政及貨幣政策，缺乏政策紅利支撐，恐對後續成長動能有所影響。

針對2024年，國泰世華銀提醒，投資人應留意三大風險：一是利率將維持在高位更久「higher for much longer」，二是大陸的復甦力道不如預期，三是地緣政經風險升高。