承億集團雙品牌參戰ITF台北國際旅展！

2023 年度ITF 台北國際旅展，將於11月3日(五)至11月6日(一)在台北南港展覽館一館登場。華人最大文創設計旅店品牌-承億集團(攤位編號I701)集結旗下「承億酒店TAi Urban Resort」，及「承億文旅」雙品牌，祭出此次旅展限定的專屬優惠！亦同步推出線上旅展，從11月1日至11月15 日為期兩周的線上旅展，讓無法親臨現場的朋友也能擁有超值價格！詳情請洽承億酒店官網、承億文旅官網。

高雄最美飯店承億酒店 親子房下殺1.7折 寒暑假平日入住不加價！

迎接台灣最大規模的ITF 台北國際旅展，承億集團瞄準親子旅遊商機，祭出台北國際旅展特別優惠，推出承億酒店經典親子家庭房住宿券平日一泊一食住宿券，旅展限定價NT$6,999元(原價NT$40,000元)，最大驚喜為寒暑假平日（週日～週四）不需額外加價，最適合假期出遊的親子家庭客！親子房內專門以承億吉祥物夢獸為主題裝修充滿童趣的風格，客房內的話亦放置兒童專用帳篷提供孩童盡情跑跳遊玩，讓您輕鬆與家人共度溫馨的親子時光；朋友出遊也有經典和式雙人房及四人房一泊二食住宿券可選擇，雙人房旅展限定價NT$7,500元(原價NT$34,000元)、四人房旅展限定價NT$11,000元(原價NT$38,600元)！高雄承億酒店2022年剛開幕即榮獲「2022全台最美飯店」及「2022全台最美客房」雙大獎，今年度更榮獲2023工商時報服務大評鑑「國際觀光飯店金獎」及2023食尚玩家旅宿大賞「定點深度玩精選飯店首獎」，飯店坐落在高雄亞洲新灣區核心地帶，不只為亞洲唯一與圖書館共構的國際文創生活酒店，帶給旅人最獨特的旅遊視野，更擁有全台灣唯一的高空懸眺透明無邊際泳池，吸引無數旅客拍照朝聖最美西子灣夕陽，傍晚可欣賞高雄港日落晚霞，夜晚俯瞰市區絢麗夜景。

被網友評選為2023食尚玩家旅宿大賞「定點深度玩精選飯店首獎」的承億酒店，距離新落成啟運的高雄港旅運中心不到五分鐘的路程。大廳公共空間以整片的挑高書牆與落地窗設計，引進南國的暖陽與各國的書籍，讓閱讀與旅行在此同時發生，也提供旅人休憩與城市觀光的深度旅遊體驗。而除了眾多國際知名大廠備品之外，承億酒店內還有逾百坪的獨立書局「承風書店」、專業級的高空健身房、精品SPA、喜樂時代電影城及超過8間的主題餐廳，每月亦有主題活動及精彩遊戲課表，讓你休閒度假輕鬆玩。自2022年試營運後，住房率表現亮眼，連續假期間更是全館客滿。2023年末參加ITF 台北國際旅展亦特別推出住宿套票，經典和式雙人房一泊一食5晚住宿套票旅展限定下殺1.8折！僅需NT$30,000元等於每晚平均只要$6,000元，最大驚喜為寒暑假平日（週日～週四）不需額外加價，最適合假期出遊客群！

承億文旅雙館榮獲最美飯店首獎 旅展限定推出潭日月一泊二食住宿券

承億集團旗下另一品牌-承億文旅在台灣各地擁有六間不同風格主題飯店。其中「承億文旅五館聯合雙人房住宿券」可彈性使用不受館別限制，旅展雙人房限定價只要NT$1,899元(原價NT$6,600元)並享有買六送一的優惠，七晚下殺2.5折只要NT$11,394元(原價NT$46,200元)！讓旅人輕鬆規劃專屬單館續住或來場環島之旅。除此之外，還有連續四年獲得「全台最美設計旅宿」、2023食尚玩家旅宿大賞「設計感旅店精選首獎」的桃城茶樣子亦推出雙人旅展獨享券，旅展特惠價NT$2,799元(原價NT$9,200元)「桃城茶樣子」是亞洲唯一以阿里山高山茶為主題的體驗式設計旅店，更擁有頂樓無邊際泳池能飽覽嘉義市景。而蟬聯「最美客房冠軍」以及榮獲2023食尚玩家旅宿大賞「最美景觀房精選首獎」的潭日月，亦於此次旅展限定推出潭日月雙人房一泊二食住宿券，只要NT$4,999元(原價NT$12,538元)就可以飽覽日月潭夢幻美景並享有池畔湘菜料理。

承億文旅攜手承億酒店推出五館環島住宿套票 再推出加購一泊一食下殺1.8折

若想以超值價格完整體驗承億集團細膩的美學住宿體驗，只要至ITF 台北國際旅展現場購買任兩張住宿券或是承億文旅五館環島住宿券，憑發票即可以NT$5,999元超優惠價格加購承億酒店經典和式雙人房一泊一食住宿券一張(優惠下殺1.8折！每張發票限購乙張)！而承億文旅推出的五館環島住宿券NT$10,699元，總共只要NT$16,698元即可任您安排一趟完美的環島之旅，包含承億文旅旗下淡水吹風、台中鳥日子、潭日月、墾丁雅客小半島、花蓮山知道等五館以及高雄承億酒店各一晚。

承億酒店旅展限定 首推日全食下午茶餐券享受浪漫下午茶時光！

除了豐富多元的住宿票券，高雄承億酒店再加碼推出多樣餐券套票滿足饕客味蕾，位於承億酒店26樓的主題式自助餐廳「貳陸日全食」，享高空美景採半自助式Buffet搭配一客主廚精緻主餐，日全食美食遨遊券買五送一旅展限定價NT$4,840元/套。除此之外，「貳陸日全食」亦首次推出日全食下午茶餐券，買五送一(NT$4,125元/套)、買十送三(NT$8,250元/套)，讓你輕鬆享受浪漫下午茶時光！

而位於承億酒店24樓高空透明無邊際泳池旁的二大主題餐廳「RAR BAR」、「酉名酉丁」強強聯手推出「池畔頂級雙人套餐券」買五送一($10,900元)及買十送三(NT$21,800元)，而位於承億酒店B1樓的「両鍋」也推出「両鍋暖心雙人餐券」買五送一($9,900元)及買十送三(NT$19,800元)，自用送禮請客皆相宜，讓食客們可持餐券在不同的餐廳享用雙人套餐擁有更多元選擇。