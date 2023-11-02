和勤10月營收創15個月新高 多筆車用零件新訂單到手

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高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）2日公告10月合併營收2.26億元，創下近15個月新高，月增4.52％，年增22.91％；前十月累計合併營收18.40億元，年減13.77％。和勤表示，汽車零件持續增量、硬碟（HDD）零件回溫下，雖然工作天數較少，10月營收仍然繼續攀升，創下近15個月新高。

和勤進一步表示，營收逐月走高，主要來自旺季效應及新訂單增量雙引擎發動，近期再取得多筆新品項訂單於明年開始出貨，預期營收攀升趨勢將持續到明年。

和勤10月兩大業務的營收分別為汽車零件1.85億元，占比81.86％，硬碟機構件（VCM Plate）0.36億元，占比15.97％。中國大陸十一長假並未影響出貨，10月汽車零件營收再創今年新高，在既有的美系電動車大廠訂單增量、部分燃油車零件重新報價後訂單回流、新產品重卡零件爬坡等貢獻下，第四季旺季效應更加明顯；硬碟（HDD）零件營收也較上月升溫，維持穩定水準。

和勤深耕美系電動車大廠、韓系與日系車廠、全球汽車零件供應領導商麥格納、博格華納，以及重卡變速箱領導商等優質客戶，產品交期與品質獲得客戶肯定，有利和勤爭取更多品項訂單。目前已確定多個新品項訂單將於明年上半年開始出貨，包括中系新能源車龍頭座椅零件、紡織機械零件、大眾汽車零件、重卡零件新項目等，營運已確定回到成長軌道。

此外，和勤積極爭取汽車、硬碟產業之外的零件訂單，近期已取得國防部軍品供貨資格，未來亦將積極爭取標案，拓展新市場。