股匯雙飆！外資買超162億 台股多方力道聚焦它

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股匯雙飆！外資翻多買超162億 3大法人11/2買超台股214億

受惠股匯雙飆，外資今終於由空翻多，逢低大肆回補股票，單日買超台股162億元，而新台幣兌美元匯價則在午盤時，暫報強升1.54角，報32.33元。

美國Fed在近兩次例會，都決議暫不升息，甚至在下月也考量不升息，使新台幣、日圓、泰國銖、馬幣、韓元、印尼盾及印度盧比等亞洲地區主要貨幣兌美元匯價，短線多展開強勁反彈格局，由於市場普遍解讀Fed升息近尾聲，使亞洲貨幣看貶空間無多，或係吸引外資重行審視資產配置，在台股由空翻多主因。

與新台幣強彈互相輝映者，係台股今開高登高，終場大漲358.39點，收復月線，報16,396.95點，漲幅2.23%，成交2,628.78億元。盤面上各類股齊翻揚，表現出色，也使前波低點16,200點~萬六關卡區間，架構短中期底部區愈趨成形。

外資等三大法人周四合計在台股買超214.29億元，包括外資與陸資買超162.65億元；投信法人買超27.15億元；自營商自行買賣部分係買超15.06億元，避險部分係買超9.43億元，合計單日買超24.49億元。係近期難得一見的三大法偏多的操作。

（工商時報 數位編輯）

台積電漲19元帶動 台股漲逾358點逼近16,400點

美國聯準會（Fed）決定暫不升息，帶動美股收高，今天激勵台股全面上揚，台積電上漲19元，AI等電子股重聚買氣；終場台股勁揚358.39點，以最高點16396.95點作收，突破月線16393點反壓。

加權指數終場收在16396.95點，漲358.39點，漲幅2.23%，成交值新台幣2623.36億元。

美國費城半導體指數勁揚2.33%，帶動台積電盤堅走揚，尾盤出現單筆6300張大量，收在547元最高點，上漲19元，漲幅3.6%，一根長紅棒突破短中期均線反壓，站上季線541元；蘋果組裝廠鴻海收97元，漲1.4元，漲幅1.46%；蘋果光學鏡頭供應商大立光收2075元，漲10元；IC設計大廠聯發科收868元，漲22元，漲幅2.6%。

超微（AMD）、高通（QCOM）調高財測，帶動人工智慧（AI）族群今天強勢反彈，緯穎經過先前打底後反彈，盤中一度飆漲7.26%，終場收在1580元，漲幅4.29%；緯創漲3.69%至92.8元，技嘉一度大漲7.01%，收在226.5元，漲2.49%；廣達收在201元，上揚5.24%。

IC設計族群巨友科、昇佳電子及威盛分別以211.5元、462.5元、132元漲停價作收；電子指標股世芯-KY上漲5.22%、創意漲2.36%、散熱元件廠健策漲6.5%、零組件廠台光電漲5.51%。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，美國聯準會不升息，利率會議後發表言論沒太大改變，仍維持鷹派，不排除後續有升息可能，只因沒有更鷹派，市場信心充足，美股、債同步轉強。

蔡明翰說明，美國10年期公債殖利率跌破月線，但因今年下半年以來已有幾次破月線後，不久又反彈的「假跌破」，因此這次跌破月線後，接下來幾天必須觀察是否又回升；只要沒有像之前的「假跌破」，就代表美國股、債市反轉形成趨勢。

他認為，台股回歸基本面，電子股走強，但仍須觀察美國聯準會緊縮資金政策何時結束，只要美公債殖利率未回到月線之上，股市就有機會出現較長波段漲勢。

（中央社）

盤後》電子領軍大漲 關注AI族群輪動表現

在國際股市反彈，激勵台股回神，電子權值股、AI概念股聯袂彈升，指數開高走高，終場以16393.95點作收，上漲358.39點，漲幅2.23％，成交金額2623.36億元。

聯準會(Fed)於美國時間11月01日宣布暫停升息，利率維持5.25-5.5％區間，持續維持高利緊縮環境，以確保通膨回落至2％目標。近期美國長債殖利率勁揚，已達成緊縮金融市場的效果，給予聯準會(Fed)靜觀其變、維持利率不變的空間。

國泰世華銀行認為，受高利環境影響，對股市評價面形成壓力而震盪。但製造業獲利情形正在改善、庫存逐漸落底，顯示基本面正在好轉，對於股市下檔空間有撐。長線而言，股市前景依然看好，若拉回應站在買方思考，可分批布局優質大型股。

今天電子股領軍反彈，電子股漲幅達2.91％，成交比重達76％，成為反彈領頭羊；技術面上，5日均線翻揚，月線走平，短期均線有機會翻揚，9日KD低檔交叉向上，先前量價結構呈現價跌量縮的走勢，今天帶量拉出長紅，明天收周線，有望周線收紅及拉出一波短多走勢。

此外，今天電子股領軍，又是首看AI族群表現，中長線來看，AI仍是主流題材，多頭行情仍有機會持續，相關族群如晶圓代工、記憶體、散熱、組裝等，都會是AI的受惠股，觀察能否有輪動表現。

（時報資訊 莊丙農）