鼓勵婦女再就業 「婦女自主訓練獎勵」即起申請

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女性常因結婚、生育或料理家務等因素退出勞動市場，當想重回職場時，技能已跟不上工作需求，易面臨再就業困境。為鼓勵婦女再就業，勞動部今年10月11日起開放受理「自主訓練獎勵」申請，並於11月20日辦理線上專題講座暨說明會，桃竹苗分署將於11月24日辦理實體申請說明會，透過虛實整合方式提供全方位服務，讓有提升技能需求的婦女更熟悉計畫撰寫方向，順利申請最高3萬元獎勵金。

勞動部今年9月起推動婦女再就業計畫，至12月31日止受理自主訓練獎勵申請，這是針對退出勞動市場180天以上的婦女，鼓勵婦女自行規畫所需的職能訓練課程，藉以更新原有職能或學習第二專長，協助有工作意願但缺乏相關技能的婦女順利重返職場。

只要婦女先將自主訓練計畫送至公立就業服務機構審核，並完成審核通過的自主訓練後檢附結訓證明與心得及辦理求職登記，即可發給「自主訓練獎勵」第一階段獎勵金2萬元，後續若順利就業或自行創業達30天以上發給第二階段獎勵金1萬元，每人最高可領取3萬元獎勵金。

桃竹苗分署長林淑媛表示，為協助婦女順利申請，規畫11月10日辦理線上專題講座暨說明會（https://pse.is/5azgrc）及11月24日上午9時在新竹縣總工會辦理自主訓練獎勵申請說明會，宣導獎勵申請規定及方式，及如何撰寫自主訓練獎勵計畫書及注意事項，並協助婦女了解重返職場相關準備及協助資源，歡迎婦女朋友踴躍參加，若有就業需求的婦女也可至台灣就業通婦女專區（https://job.taiwanjobs.gov.tw/Internet/special2/middleage/index.aspx），查詢相關資訊職缺訊息，或至桃竹苗分署所轄各就業中心洽詢資訊。