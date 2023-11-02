高雄客委會結合台菜詩人林棋豐 研發具文化底蘊客菜

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高雄市政府客家事務委員會結合台菜詩人林棋豐，花了1年的時間，進行田野調查，並邀請國立高雄餐飲大學合作，研發具有客家文化底蘊的8道客菜佳餚和飲品，將在11月25日的「右堆X好味緒，2023客家大地餐桌」上菜。

「右堆X好味緒，2023客家大地餐桌」將在25日舉行，高雄市政府客家事務委員會主委楊瑞霞、台菜詩人林棋豐、以及國立高雄餐飲大學餐飲廚藝科專任副教授陳紫玲等人，2日召開上桌前記者會，展示研發的客菜佳餚以及飲品。

高雄市客委會主委楊瑞霞表示，近年來，有越來越多的小農，接手傳承家業和青年返鄉務農，以友善循環的方式，延續農業生產，因此，希望透過「客家大地餐桌」活動，串連農村與都市，拉近產地與餐桌的距離，讓在地客家農產品能直送都會區餐桌

她說，客家大地餐桌今年是第二屆舉辦，與去年的最大差異是，除了山味，還有海味，加上永安龍虎斑，要讓山海食材碰撞出更不一樣的美食火花，吃出具有文化底蘊的全新客菜。

楊瑞霞指出，開始預約報名的「右堆X好味緒，2023客家大地餐桌」，今年特別邀請台菜詩人林棋豐，深入高雄市美濃、杉林、甲仙和六龜等客家重點發展區，花了1年的時間，進行客圧在地食材田野調查，並邀請國立高雄餐飲大學合作，研發具有客家文化底蘊的8道客菜佳餚和飲品。

今年的「右堆X好味緒，2023客家大地餐桌」，菜餚包括結合杉林仙草與甲仙黑糖及杉林草澤精釀製造的「月光草澤」餐前飲，前菜則是「芋奶鵝」，係結合六龜獅山胡椒、青農畜產、甲仙龍鬚苗的「小林五里埔」、以及將美濃野蓮、美濃花生豆腐、甲仙芋及高雄畜產青農的鵝肉等食材。

副主菜「紙包龍虎」這道菜，則以楠梓仙破布子，佐味高雄永安的龍虎斑清肉，搭配六龜野生紅茶，以乾鍋烹紙包的方式來料理；主菜「南風六堆客落．集大封」傳統大封肉的呈現，把六堆中的白玉蘿蔔、青木瓜、苦瓜等傳統農作，呈現出六推客家，團結集大成的意象。

名為「美杉六甲大地」的五穀炊飯與燉盅湯品，這兩道料理，則嚴選高雄客庄的147米、美濃老蘿蔔、美濃走山雞、美濃柴燒豆皮等在地食材。單尾則是以六龜果乾、甲仙梅子以及客家粢粑，作為席上甜點。

其中的「美杉六甲大地」五穀炊飯，台菜詩人林棋豐表示，因為每道食材的不同，總共花了超過24小時才炊煮完成。

林棋豐表示，走訪右推地區，挖掘客圧當地食材，例如美濃的野蓮和手工豆皮、杉林的仙草、六龜荖濃溪畔的獅山胡椒、楠梓仙溪破布子、甲仙的芋頭等，將客家農產與農民的生命故事，轉化成為精美的菜餚，事實上，就是讓要大家從客菜美食，反溯客家文化。