《國際產業》這國手機市場大復活 高通樂翻天

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】行動通訊晶片大廠高通（Qualcomm）上季財報和本季展望意外強勁，受惠於智慧手機「慘」業開始回溫，尤其是中國。此外，與蘋果簽訂新的供應合約亦有助於營運前景。受此激勵，高通周三盤後股價勁揚近4%。

●業績與展望

高通公布第四財季（截至9月24日）營收年減24%，為86.7億美元，但優於市場預期的85.1億美元。淨利年減48%，為14.9億美元，經調整後每股盈餘為2.02美元，優於市場預期的1.91美元。

晶片部門第四財季營收為74億美元，超出市場預期的72.6億美元。智慧產權授權事業部門營收為12.6億美元，與市場預期的12.5億美元大致相符。

智慧手機晶片營收為54.6億美元，優於市場預期的53.4億美元。

車用晶片營收為5.35億美元，優於市場預期的4.82億美元。

高通表示，車用晶片全年營收成長24%，達到19億美元。

高通預估第一財季營收介於91億～99億美元，其中值優於市場預估的92億美元。高通預估第一財季經調整後每股盈餘介於2.25～2.45美元，優於市場預期的2.23美元。

該公司預估第一財季晶片事業營收介於77億～83億美元，其中值優於市場預估的78億美元。

●法說會

財務長Akash Palkhiwala表示，手機市場開始穩定下來，自家晶片銷售也在回穩。

執行長Cristiano Amon表示，智慧手機公司終於去化大部分庫存，並開始重新下單，「我們很高興我們曾在Android業務裡看到的庫存情況，現在基本上已經過去了」。

這幾年來的老客戶、中國手機大廠華為現在成為高通新的競爭對手，又開始自行設計與生產智慧手機晶片。Amon表示，他不認為華為重新進入這個市場，會影響高通與其他中國智慧手機公司的關係。財務長Palkhiwala表示，對中國智慧手機客戶的銷售額將較上季成長35%。

高通的大客戶三星電子最近大部分裝置全都採用高通晶片，但分析師預期三星可能再度採用部分自家晶片。執行長Amon表示，三星即將推出的S24系列手機裡的晶片，仍將由高通佔多數。

主要消費性電子市場的復甦可能緩解這些擔憂。產業研究公司IDC表示，由於新興市場需求轉強，以及高階手機市場仍具韌性，全球智慧手機出貨量在連續重挫數個季度後，在第三季僅下滑0.1%。

Edward Jones分析師Logan Purk表示，對高通來說，主要是Android手機需求復甦，而這主要是由中國OEM廠需求大幅成長所推動。這樣的復甦終將發生，但似乎比預期更早實現，這是高通業績穩健且下一季展望改善的原因。

高通9月宣布與iPhone手機製造商蘋果新簽訂一份到2026年的供應協議。此外，高通上周宣布在微軟支持下，將重新進軍筆電市場。這些都有利於高通的營運前景。