2023中道高峰會 李鴻源批台灣減碳居全球末段班

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中華中道領導文化總會舉行「2023中道高峰會」，中道總會理事長陳樹邀請產官學界巨擘齊聚針砭時政，會議討論第一場論壇主題為「廉明政道對政府及企業經營之動能」，由前考試院副院長高永光主持，並邀請前內政部部長李鴻源、詩肯企業董事長林福勤、東華大學洄瀾學院院長陳復以及台灣宗教聯合會執行⻑釋法藏法師等參與論壇，對於如何透過政道與中道的結合創造政治運作與企業經營的雙贏，以及能否藉由中道促進宗教團結與政治和諧，各自都有相當精闢的見解。

當天會議冠蓋雲集，包括蕭萬長與呂秀蓮2位前副總統，前立法院院長王金平、前行政院長劉兆玄、前考試院副院長高永光等3位院長，前內政部部長李鴻源、政壇大老高育仁、前監委葛永光等，政壇要角現身，讓會場大爆滿。

高永光表示政道廉明跟企業廉明的關係是共存共榮，廉明就是廉潔跟清明，他認為首先政治要乾淨，利益的整合和分配是符合公共服務跟公共利益的標準，而且這個利益導向是建立對所有人的生活是有改善，有進步的，可以促進整個社會和諧。他還提到，面對當前氣候變遷、人心混亂，想推動正道，就要靠宗教和企業的力量，企業要有良心，善盡企業社會責任，最後才進行政治改革。

提到台灣的能源政策，前內政部長李鴻源砲轟台灣的節能減碳全球排名第131名，根本就是後段班，問題出在錯誤的能源政策上。台灣的碳足跡很高，從COP27提供的數據可以看出，台中的火力發電廠，一年的碳排放竟然等於紐西蘭一個國家！而且2026年歐盟即將開徵碳稅，但政府似乎一直未正視這個問題。

李鴻源表示過去企業追求CSR，要善盡企業社會責任，現在則是談ESG，ESG已經是國際行之有年的遊戲規則，政府也要求2023年上市櫃公司必須明確進行碳盤查的揭露以及ESG永續報告書的編撰，但他卻遇到很多中小企業跟他反映，他們的公司或下游廠商，根本不會也無法寫ESG永續報告書，他認為政府有責任要從產業認證、產業扶持、法令、法規、融資等全方位幫助大家一起升級，符合國際的規範，讓碳排降下來同時富起來。

詩肯公司董事長林福勤認為清明廉政，要從教育開始，透過公民教育來推動，未來會更容易，他以前總統蔣經國說的「今天不做，明天會後悔」，呼籲大家一定要做，不能停。一直在學校推動博雅教育的東華大學洄瀾學院院長陳復，談到廉明政道要有智慧的與國家結合。但當前某些特定的思考脈絡，導致台灣的人文素養空前低落，如何引領國家前行、發展?他引導大家反思中華民國立國精神以及中心思想，如果不能凝聚核心價值，就遑論政治和諧或宗教團結，他強調必須要從政道的角度來尋求解方。

在國際紛亂、兩岸不和平、人心惶惶的巨變時代，今年高峰會延續去年主軸「中道是二十一世紀的最佳出路」，並衡酌當前政經及社會發展情況，希望能藉由中道文化深植及廣化，形成普世價值，為人類和諧與地球永續找到最佳解方。