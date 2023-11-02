集5個寶特瓶換1元 竹北設6智慧回收示範點

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響應2050淨零碳排政策，竹北市公所領航環境永續、循環經濟，攜手和全豐光電推動淨零排放智慧環境專案，透過裝設智慧回收機，將現有16道回收再生流程簡化為7道，利用科學方式提升前端回收分類效率，並提供現金儲值回饋，目前率先大新竹地區，於竹北市轄內6據點設置示範點。

2050淨零碳排已是世界趨勢，竹北市長鄭朝方表示，市公所配合推行淨零排放智慧環境專案，與和全豐光電合作於竹北市公所、竹仁停車場、文化公園、竹北市清潔隊、中興里集會所、隘口里集會所等6據點設置智慧回收機，1年為期做為示範據點。

智慧回收機同時搭建AIoT智慧聯網，透過大數據分析，量化民眾環保回收行為，民眾可下載「碳竹雞APP」，取得個人減碳紀錄，民眾累積的回收歷程可兌換綠色商品、參加抽獎活動，以及一卡通現金儲值回饋。智慧回收機回收品項包含。寶特瓶PET1號、電池（1號、2號、4號、9V），回收1個寶特瓶或電池可換取10個點數，回收5個寶特瓶或電池可兌換1元現金。

和全豐光電執行副總陳盈運表示，此次竹北淨零排放智慧環境專案以智慧回收機為起點，結合遠東新世紀環保再生技術，而生產據點亦位於新竹，同時肩負落實在地企業社會責任，將寶特瓶回收清洗除汙後再製成食品級酯粒，落實循環經濟。