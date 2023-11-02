FRC2023華苓論壇推動中小企業數位化即將登場

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各行各業都在數位轉型的賽道上疾行，一年一度的華苓科技論壇（Flowring Conference 2023，FRC2023）即將展開。分別於台北、台中和高雄舉辦，全鏈營銷研討會各場次報名連結資訊、組織賦能研討會各場次報名連結資訊。

對於中小企業來說，雲端訂閱服務無疑是高CP值的數位化救星，低技術門檻與機房成本，在合理的費用下隨需擴充，能讓日常辦公、品牌行銷、團隊管理獲得脫胎換骨的體驗。

對於中大企業而言，AI帶來組織衝擊與人的價值重設，資安攻擊、ISO27001、ISMS這些議題突顯了營運隱憂與合規意識。如何在高風險環境下輸出績效，從智能協同、合規管理、資訊韌性三方下手是最佳路徑。

今年的華苓科技論壇將在高雄、台中、台北三地舉行，根據不同的數位化需求，將議程分為中小企業的「全鏈營銷」、中大企業的「組織賦能」，邀請專家分享寶貴的產業經驗以及如何透過智慧系統賦能來解決相應難題。

活動將展示：Lale EIM企業即時通訊、Lale機器人、Lale微服務、Lale商務、iDashboard數位戰情室、Comxper企業合規平台、Secorion資安獵捕平台、Agentflow流程管理系統、Docpedia文件管理系統…等等協同融合。內容精彩可期，歡迎舊雨新知到場聆聽。