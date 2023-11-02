《國際產業》福斯放這消息 急壞捷克政府

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】福斯集團(Volkswagen Group)執行長Oliver Blume在周三指出，由於歐洲電動車需求放緩，因此福斯現在不會為第四座電池工廠的廠址定案。

福斯一直在東歐尋找可能的電動車電池工廠位置，考慮的地點包括捷克、匈牙利、波蘭、斯洛伐克，並且該選址的決定已經落後一年。

福斯在今年稍早時就曾表示，目前不急著做決定。

捷克官員週三表示，之前對福斯提出的建議廠址位置，將開始徵詢其他投資人的意見，他們無法再為福斯等更久的時間。

福斯集團已經選定了三個電動車電池工廠的設廠廠址，包括德國的Salzgitter市、西班牙Valencia市、加拿大St.Thomas市。

Blume在福斯捷克分公司的聲明中說：「從歐洲市場形勢，包括純電動車市場成長緩慢等因素來看，目前沒有商業理由去推動進一步的開設新工廠」。

執行長在本周會晤了捷克官員。捷克官方一直在推動福斯的投資案，以確保該國未來汽車工業的地位，並且擺脫對石化燃料的依賴。

福斯集團說，該公司仍持續努力，發展Skoda品牌汽車的電動化進程。Skoda是捷克最大的出口商，也是該國在經濟上的領頭羊公司；且Skoda為福斯集團旗下的品牌。

捷克首相Petr Fiala說，該國將開始關注其它的計畫，「我們不能一直為福斯的計畫保留該土地」。

捷克工業部長Jozef Sikela說，已經與其他的五組投資者進行討論，其中有兩組提出類似福斯規模的投資計畫。

福斯在上週加入了部分汽車製造商和分析師的行列，警告電動車需求沒有如預期，出現疲軟跡象。福斯集團接到的電動車訂單量也從去年的30萬輛跌到至今的15萬輛。