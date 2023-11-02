《盤後解析》電子領軍大漲 關注AI族群輪動表現

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者莊丙農台北報導】在國際股市反彈，激勵台股回神，電子權值股、AI概念股聯袂彈升，指數開高走高，終場以16393.95點作收，上漲358.39點，漲幅2.23％，成交金額2623.36億元。

聯準會(Fed)於美國時間11月01日宣布暫停升息，利率維持5.25-5.5％區間，持續維持高利緊縮環境，以確保通膨回落至2％目標。近期美國長債殖利率勁揚，已達成緊縮金融市場的效果，給予聯準會(Fed)靜觀其變、維持利率不變的空間。

國泰世華銀行認為，受高利環境影響，對股市評價面形成壓力而震盪。但製造業獲利情形正在改善、庫存逐漸落底，顯示基本面正在好轉，對於股市下檔空間有撐。長線而言，股市前景依然看好，若拉回應站在買方思考，可分批布局優質大型股。

今天電子股領軍反彈，電子股漲幅達2.91％，成交比重達76％，成為反彈領頭羊；技術面上，5日均線翻揚，月線走平，短期均線有機會翻揚，9日KD低檔交叉向上，先前量價結構呈現價跌量縮的走勢，今天帶量拉出長紅，明天收周線，有望周線收紅及拉出一波短多走勢。此外，今天電子股領軍，又是首看AI族群表現，中長線來看，AI仍是主流題材，多頭行情仍有機會持續，相關族群如晶圓代工、記憶體、散熱、組裝等，都會是AI的受惠股，觀察能否有輪動表現。