《觀光股》揚秦Q3、前3季營運齊攀峰 Q4續拚高

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【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團揚秦(2755)董事會通過2023年第三季財報，合併營收5.63億元、稅後淨利0.35億元雙創新高，每股盈餘（EPS）1.19元。前三季合併營收15.85億元、稅後淨利0.98億元亦雙創同期新高，每股盈餘3.27元。展望後市，集團將力拚第四季營運再創高。

揚秦2023年第三季合併營收5.63億元，季增5.49％、年增15.23％，營業利益0.41億元，季增8.9％、年增達30.69％，稅後淨利0.35億元，季增6.34％、年增4.38％，全數改寫新高，每股盈餘1.19元。

累計揚秦前三季合併營收15.85億元、年增達14.42％，營業利益1.14億元、年增8.34％。稅後淨利0.98億元、年增3.19％，均創同期新高，每股盈餘3.27元。

觀察揚秦本業獲利「雙率」表現，第三季毛利率雖「雙降」至26.31％、為近1年半低，但營益率「雙升」至7.38％，為近5季高、亦創同期新高。前三季毛利率26.61％、營益率7.25％，僅較去年同期26.66％、7.66％略降，表現持穩高檔、雙創同期次高。

揚秦表示，第三季及前三季營運成長，除了受惠疫情影響式微、整體餐飲內需復甦外，旗下品牌「麥味登」門市升級轉型、APP會員募集有成，偕同台式炸雞品牌「炸雞大獅」國內店數穩定增加，同步帶動營收提升，營收規模擴大亦帶動獲利同創佳績。

截至11月初，揚秦旗下早午餐品牌「麥味登」全台總店數增至824家，，台式炸雞品牌「炸雞大獅」海內外店數維持100家，咖啡簡餐烘焙品牌「REAL真．Cafe．Bread」維持5家，並在10月初推出和風涮涮鍋新品牌「涮金鍋」跨足火鍋市場。

展望後市，揚秦總經理林麗玲表示，隨著整體內需復甦、市場恢復疫前趨勢，旗下各品牌將同時出擊，第四季營運力拼新高。同時，生力軍「涮金鍋」10月7日開幕後業績開紅盤，截至10月底已賣出7500鍋，將對揚秦第四季整體營運帶來不小助益。