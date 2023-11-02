玉山金前九月獲利超越去年全年 財富管理、信用卡雙位數成長

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玉山金控（2）日召開第3季法人說明會，2023年前9月金控獲利再寫佳績，玉山金淨收益481.9億元，稅後淨利158.9億元，較去年同期成長36.4％，獲利已超越去年全年；玉山銀行稅後淨利139.4億元，年成長29.8％。玉山證券及玉山創投稅後淨利分別成長17.9％、417.7％，各子公司均交出良好成績。

淨手續費收入157.6億元，連續5季正成長，金控、銀行單季淨手收雙創歷史新高。財富管理淨手收68.5億元，年成長13.8％。玉山依顧客不同人生階段的財富管理需求，從財富累積、稅務安排、信託規劃、個人與家族資產傳承、高資產財富管理2.0以及私人銀行，提供全方位的資產管理服務，滿足全客群的多元理財需求，蟬聯《今周刊》評鑑「最佳財富管理銀行」第1名，連續2年榮獲《The Asset》台灣最佳財富管理的高度肯定。

信用卡淨手收52.8億元年成長14.6％，連5季雙位數成長，簽帳金額年成長15.2％，達4,145.9億元創歷年同期新高，排名市場第3名。海外旅遊熱絡，帶動相關簽帳金額大幅成長8成。玉山熊本熊信用卡同步發行日圓雙幣卡版本，獲市場熱烈迴響，深耕旅遊消費商機，並串聯玉山完整的外幣換匯服務，滿足顧客出國旅遊的全方位金融需求。

2023年受高息環境及全球終端需求減少影響，玉山穩健發展放款業務，9月底放款餘額年成長4.6％，消金放款餘額年成長5.3％、企業放款年成長4.1％、SME年成長8.0％。玉山展現良好的風險管理能力，第3季底逾期放款比率（NPL）為0.17％，備抵呆帳覆蓋率711.3％，維持優良資產品質。更連續3年攜手企業舉辦ESG永續倡議行動，今年號召157家國內外優質企業響應低碳轉型，目前整體永續授信餘額佔整體法金放款35.4％，致力推動產業邁向淨零目標。

玉山致力打造便捷的數位金融服務體驗，主要業務如外匯交易、共同基金、個人信貸及信用卡等皆逾85％透過線上通路完成。玉山積極響應主管機關金融科技發展路徑圖，金控跨子公司金融行動身分識別標準化機制（FIDO）試辦案於10月23日已經主管機關核准，未來銀行顧客於玉山證券開戶時，可透過金融FIDO進行身分驗證及資料共享，無須重複填寫基本資料即可完成證券開戶，持續透過金融創新提升顧客體驗。

陳茂欽總經理表示，玉山前3季各項財業務表現良好，銀行合併放款餘額突破2兆元，這是繼2015年底突破兆元大關後的新里程碑。