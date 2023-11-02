記憶體迎春燕 明年下半年價格可望全上揚

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記憶體市況回春消息不斷，隨著三大原廠透露，明年報價要逐季成長，分析師也認為，最快明年下半年，價格就會出現全面性上漲。市況回溫台廠也紛紛動起來，除了配合上游減產，華邦、南亞科、群聯持續開發新商機，宇瞻與威剛則是全力衝刺DDR5，十銓則持續加重電競佔比。三星記憶體事業的副總裁Kim Jae-june：「我們已經與主要客戶完成供應量的討論，隨著火紅的生成式人工智慧推動HBM的需求，我們在積極擴展HBM3E業務，明年上半年比例也將持續增加，大概佔 HBM總銷售量一半以上。」

隨著三星法說會落幕，記憶體產業春燕歸來消息四起，繼長江存儲漲價後，三星、鎧俠、美光陸續跟進上漲，漸漸沖淡市場悲觀情緒，產業分析師觀察市場動向，認為最快明年下半年，價格會出現全面性上漲。

TrendForce分析師敖國鋒：「8、9月開始有價錢部分的反轉，甚至第4季開始，我們看到很多終端產品的季度合約價的確也開始上漲，大概10%到15%之間。目前看起來原廠基本上應該有機會繼續去維持這個減產的規模，他們希望在整個現貨市場或市場上的庫存，到明年第2季開始做一個比較合理的去化之後，明年下半年開始，可能價錢會出現比較全面性的一個上漲。」

除了降低產能，力拼庫存消化，來進一步抬升價格，台灣記憶體廠，更積極布局新商機。

華邦積極布局AI應用還搶下蘋果NOR晶片大單；南亞科啟動製程升級，瞄準第二代10奈米1B製程；群聯最快年底推AI用SSD以及企業級Gen5 SSD；宇瞻與威剛看好明年DDR5市況，雙雙比重提升改善產品組合；十銓則持續加重電競佔比。

TrendForce分析師敖國鋒：「台廠的部分我覺得可能比較受益的還是屬於模組廠的部分，因為畢竟今年價錢不斷的下跌之中，它們的價錢成本，可能是比較偏低的那對原廠而言，我們覺得可能要到明年第2、第3季之後，他們的銷售閃存NAND Flash相關的產品，才回到一個正毛利的一個狀況。」

即使記憶體市況回溫跡象顯現，分析師認為先佔優勢的還是成本相對低的記憶體模組廠，各廠產能重新配置，紛紛轉往到高毛利率的DDR5、HBM產品，有機會讓生產DDR3的台廠，明年出現供應平衡，甚至小幅供不應求，至於整體能不能順利恢復需求，還得持續觀察市場庫存與價格變化，農曆年後最關鍵。（記者唐立臻、詹明樺／台北報導）