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反批薛瑞元評北市疫苗接種率低說 議員：中央別再吃豆腐

  • 中時即時 丁上程
國民黨台北市議員王欣儀（右）2日質詢衛生局長陳彥元（左）時質疑，中央衛福部頻頻拿流感疫苗施打率檢討台北市，根本就是在吃台北市政府豆腐。（摘自北市議會直播系統／丁上程台北傳真）
國民黨台北市議員王欣儀（右）2日質詢衛生局長陳彥元（左）時質疑，中央衛福部頻頻拿流感疫苗施打率檢討台北市，根本就是在吃台北市政府豆腐。（摘自北市議會直播系統／丁上程台北傳真）

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衛福部疾管署2日公布截至10月31日止的流感疫苗施打狀況，其中針對65歲以上長者施打率，台北市僅優於金門一事，衛福部長薛瑞元也點出「請台北市加油啦！」對此國民黨台北市議員王欣儀就質疑「中央吃豆腐」，並直言台北市今年流感疫苗施打率，各年齡層都優於往年；衛生局也直言，基層醫護人員都很努力呼籲施打，近期也將推出催種計畫。

王欣儀直言，接種率應該是「台北市跟台北市自己比」，跟過去的台北市比是有提升的，薛瑞元拿台北市跟其他縣市比，但其他縣市去年的狀況是如何？沒有任何資料可提供，也不能這樣對比。「如果過往台北市長者施打率高，但今年卻變低，那還沒話講；但今年至今施打的族群，各種年齡層是提升的，薛瑞元這樣的說法，就是在吃台北市政府的豆腐。」

王欣儀說，薛瑞元日前更批評北市疫苗施打率低，是因為北市府禁止高端品牌疫苗進入校園，但王欣儀直言，有意打高端品牌疫苗的學童仍可選擇至醫療單位施打，且不讓高端疫苗進入校園的，還有新北、基隆、台中、桃園，「那他們的施打率呢？有下降嗎？」王欣儀直言，中央不該用這樣的方式做政治操作，衛生局也要把立場說清楚講明白。

衛生局長陳彥元坦言，其實就去年同期來講，整體進度已經多了4萬多劑。的確台北市的長者在施打率在相對全國來說是比較偏低，其實過往幾年來都是類似現象。「不過我們也聽到了部長的提醒，我們第一線的催種人員，包含醫療人員與醫療機構，也是很努力在催種。」陳彥元說，接下來還會有更多催種的措施出來，相信最後還是能夠維持往年的水準，能夠達到一定的接種率。

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