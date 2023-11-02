LINE Bank搶占台幣存戶市場 利率上衝1.7％！

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台幣高利專案定存好評不斷。LINE Bank今（2）日宣布，將高利定存專案總額度上調、活動日期延長至11月底，專案定存4個月至12個月期可彈性任選，利率通通衝至1.7％，搶占台幣存戶市場。

LINE Bank表示，無論是滿手台幣閒置資金、精打細算利用每一分錢的民眾，或追求長期穩定儲蓄的定存一族，選擇高利的LINE Bank專案定存最省力氣。

為持續致力於普惠金融，LINE Bank推出台幣專案定存，不論是新舊戶皆可適用、也不限新資金才能承作、更沒有客戶等級的限制，是市場上相對友善及親民的好選擇。11月底前開立，4個月至12個月天期專案定存利率皆為1.7％，單筆定存金額新台幣100元起存、上限300萬元，每人最多可開立10筆的專案定存，同時滿足萬丈高樓平地起的小資族以及滿手台幣資金的大戶族群。

實際試算更「有感」，假如開立4個月專案定存，存10萬或100萬的預計到期利息分別約為560元或5,600元，如果開立12個月專案定存，存10萬或100萬，到期利息約是1,700元或17,000元。

LINE Bank表示，在LINE Bank開立專案定存帳戶，有別於傳統需寫存單、臨櫃辦理的存款，開立一筆「專案定期存款」相當簡單。用戶需預先透過他行轉帳、匯款、存現金等多種方式，將資金存入LINE Bank帳戶，再進入LINE Bank服務「探索」頁籤找到「專案定期存款」，點選「開立帳戶」並同意服務約定條款，輸入想存的金額、存期，即可輕鬆完成開立專案定存帳戶。