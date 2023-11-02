宏捷科10月營收3.26億元 看旺至明年Q1

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PA族群利多一波波，受惠客戶拉貨增溫，砷化鎵代工廠宏捷科（8086）10月營收3.26億元，連六個月繳出年月雙增的亮眼成績，公司指出，第四季營運展望樂觀，季增幅度由先前預估的15％～20％調升至20％～25％，全年營收將力拚上看26億元，較去年成長2成，且明年首季也有望淡季不淡。

手機市況強勁復甦，聯發科、高通（Qualcomm）相繼釋出對手機市場前景的樂觀展望，而受惠大客戶需求轉佳，宏捷科10月營收也衝上3.26億元，月增13.2％、年增1.65倍，累計前十月營收19.79億元，已逼近去年全年21.64億元的水準。公司指出，目前急單多已轉為regular order，且客戶也會提供forecast（出貨預估），情況較上半年明顯轉佳。

展望後市，宏捷科表示，第三季毛利率明顯拉升，並看好第四季需求就會回歸疫情前水準，且明年第一季雖為傳統淡季，但受惠疫情三年來沉寂已久的換機需求湧現，營收將有望維持與第四季相近的高檔，淡季不淡可期。

宏捷科第三季營收7.84億元，若以公司預估單季成長幅度調升至20％～25％計算，第四季營收可望逼近10億元整數大關，公司預估全年營收可望衝上26億元，較去年成長約20％，目前產能利用率已大約上升至60％，而為因應訂單需求，公司也正積極回補人力。

資策會MIC預估，5G手機滲透率2024年將自今年的59％成長至68％，宏捷科也透露，美系客戶5G手機PA第四季下單量明顯成長。

法人分析，華為Mate 60系列手機推出銷售熱度高，帶動蘋果、非蘋陣營全速加速衝刺5G新機，市場需求增溫，先前聯發科也提及AI將帶動智慧型手機換機潮，加上中美科技戰下，陸系國產手機排除美系供應商，轉向穩懋、宏捷科國內兩大廠機會高，均推動國內PA廠成為中美科技戰受惠者。